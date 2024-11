La bomba que tiró Juan Pablo Varsky sobre La Scaloneta

"Era imposible hacer la renovación antes, porque hubo muy poco tiempo entre las competencias. Y también hubo un factor humano, el de la gratitud, que llevó a encontrar el mejor timing para la renovación. Y ese timing llega ahora. Entre noviembre y marzo no hay partidos y la clasificación no está comprometida. Y llega el momento de renovar, cambiar, buscar alternativas", dijo en su relato.

Varsky-Selección.mp4

"Los que antes dieron certezas, hoy no están en su mejor momento. Al padre tiempo no se le puede ganar. El Messi de Europa no está más, ahora es el Leo de la MLS. Por eso y mucho más, el momento es ahora", agregó en el análisis el periodista sobre un posible recambio.

Y sumó: "Creo que en marzo empieza otra etapa del mejor ciclo de la historia del Seleccionado argentino, buscando una evolución, buscando variantes y ajustes. Con la ventaja de haber hecho ya la ampliación en el éxito".

Cambio en la lista de la Selección Argentina: el jugador que fue desafectado

El jugador de la Selección Argentina, Nahuel Molina sufrió una molestia en la cara posterior del muslo derecho, por lo que será baja para el partido del próximo martes ante Perú en la Bombonera.

La cuenta oficial de la Selección lo confirmó en la red social “X”, aclarando cuál fue el motivo por el que el cordobés no será tenido en cuenta en el próximo encuentro y confirmó que en su lugar se sumará el futbolista del Atlético de Madrid, Giuliano Simeone.

Nahuel-Molina-Atlético-de-Madrid-1.jpg

El ex jugador de Boca no es la única posible baja en el equipo de Lionel Scaloni, ya que el central Cristian Romero y el lateral Nicolás Tagliafico también son nombres en duda de cara al partido contra Perú.

Romero venía de arrastrar una molestia en el dedo gordo de su pie derecho, el cual sufrió el pasado domingo 3 de noviembre en el enfrentamiento ante el Aston Villa por la Premier League. A raíz de esto, el marcador central jugó infiltrado ante Paraguay, pero solo fue durante 45 minutos.

El defensor Leonardo Balerdi sería quien reemplace al “Cuti”, tal como lo hizo en el partido ante Paraguay en el entretiempo. Por otra parte, Facundo Medina sería el futbolista elegido para ingresar en lugar de Tagliafico.

Cuti Romero 1.jpg

Por otro lado, Tagliafico tuvo una lesión durante el partido ante la “Albirroja”, donde se torció el hombro después de disputar una pelota en ataque. Si bien el cuerpo médico notó que no se había luxado, existe la posibilidad de que posea un esguince en la articulación. Argentina deberá enfrentar a Perú por la duodécima fecha de las Eliminatorias del Mundial 2026 el próximo martes a las 21 (hora Argentina) desde la Bombonera.