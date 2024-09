La brutal agresión de barrabravas de Claypole a dirigentes y jugadores rivales

En otro lamentable hecho de violencia en el fútbol, el partido de la Primera C fue suspendido por graves incidentes.

La Primera C equivale al Regional Amateur pero en la zona metropolitana de Capital Federal. Se trata de la cuarta categoría del fútbol argentino, que no es profesional y donde los jugadores no viven del deporte. Sin embargo, hay hinchas muy fuertes y las barrabravas están presentes de igual o mayor forma que en clubes de categorías superiores.