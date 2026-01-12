La buena noticia que recibió Boca en medio del mercado de pases

En medio de los trabajos de pretemporada y negociaciones en el mercado de pases, a Boca Juniors le llegarían buenas noticias en breve respecto a la liberación de una de los cupos de extranjeros que lo limitan al Xeneize en el armado del plantel y lo habilitarían para contratar a otro hipotético refuerzo del exterior.

Todo esto se origina en que el chileno Williams Alarcón obtendría la ciudadanía argentina entre enero y febrero, por lo que dejaría de ocupar una plaza de extracomunitario y así el Xeneize estaría en condiciones de sumar un futbolista más nacido fuera de Argentina. Aunque no trascendieron nombres de otros posibles refuerzos hasta el momento, el panorama y el mercado se ampliará para un equipo que peleará a lo largo del año en el ámbito local y la Copa Libertadores.

Vale mencionar que con la llegada del colombiano Marino Hinestroza y la liberación del paraguayo Bruno Valdez, Boca tendrá cubiertos seis cupos de extranjeros con los chilenos Alarcón y Carlos Palacios, el español Ander Herrera, Hinestroza y los uruguayos Edinson Cavani y Marcelo Saracchi, quien estará a préstamo en el Celtic de Escocia hasta junio de este año y por eso no libera esa plaza.

Según los reglamentos de AFA, los planteles pueden contar con un máximo de seis extracomunitarios pero solo cinco están habilitados para firmar planilla en los partidos.

El chileno Alarcón y los planes de Úbeda con los extranjeros

Williams Alarcón, mediocampista de 25 años con pasado en Colo Colo, Unión La Calera, ambos de Chile, Ibiza de España y Huracán, había iniciado el trámite de nacionalización el año pasado (es requisito legal haber cumplido dos años dentro del país y él llegó al Globo en 2023 antes de recalar en el Xeneize). En el actual mercado estuvo a punto de armar las valijas, ya que el club rechazó una propuesta del Necaxa de México por considerarla insuficiente.

El plan de Claudio Úbeda es entonces contar en este primer semestre con los extranjeros Alarcón, Ander Herrera, Carlos Palacios, Marino Hinestroza y Edinson Cavani sin necesidad de especular con dejar uno fuera de la planilla (ya que Saracchi no volverá al menos hasta julio). Y, en el caso eventual de que Alarcón pase a ser considerado como jugador “local”, entonces quedará un hueco más para fichar a otro futbolista del exterior. Hay que remarcar además que el uruguayo Miguel Merentiel ya recibió la ciudadanía argentina.

Según informaron las autoridades de la AFA, el mercado de pases se cerrará el martes 20 de enero a las 18 horas. Todo club que transfiera a uno de sus futbolistas al exterior quedará habilitado para incorporar hasta el martes 10 de marzo. Por el momento Boca no tiene gestiones más allá de las de los jugadores de San Lorenzo Gastón Hernández (a la espera de una respuesta de los de Boedo por la cotización de su ficha) y Alexis Cuello, del que el Ciclón posee un 60% del pase ya que el porcentaje restante es de Almagro.