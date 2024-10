La burla del Atlético Mineiro tras ganarle a River en la Copa Libertadores

Tras eliminar a River por la Copa Libertadores, el Atlético Mineiro no evitó burlarse del Millonario y su espectacular recibimiento.

River quedó eliminado de la Copa Libertadores 2024 tras empatar 0-0 con Atlético Mineiro en el Monumental, sin poder revertir el duro 3-0 sufrido en la ida en Brasil. La eliminación dejó un sabor amargo en el Millonario, que había depositado todas sus esperanzas en alcanzar una remontada histórica. Aun así, la desilusión para los hinchas de River no fue la única reacción en las redes sociales, ya que Mineiro se sumó a la jornada publicando una serie de burlas que rápidamente se volvieron virales.

La cuenta oficial del equipo brasileño en X (anteriormente Twitter) compartió un video que capturó la atención y generó polémica. En él, un gallo —símbolo del club— aparece tocando la guitarra y caminando sobre las luces del estadio Monumental, acompañado de la frase: “Soltá el himno del Club Atlético Mineiro, Galo”. Esta provocación no pasó desapercibida para los hinchas de River, que vieron cómo el club rival celebraba su eliminación con humor ácido.

La noche previa al partido, la tensión ya se había sentido cuando los hinchas de River intentaron incomodar al equipo brasileño con fuegos artificiales en las cercanías de su hotel. El ruido mantuvo despiertos a los jugadores de Mineiro, una estrategia que se suele usar para desconcentrar al rival. Sin embargo, esa madrugada movida no surtió el efecto esperado en el equipo dirigido por Gabriel Milito, que salió al Monumental decidido a conservar su ventaja y terminó llevándose la clasificación a la final.

Una vez sellado el empate y asegurada su presencia en la final, la cuenta de Mineiro continuó con las provocaciones. “Cuando estemos durmiendo, soñaremos con la Gloria Eterna”, escribieron en alusión directa a la agitada noche anterior. Pero las burlas no pararon ahí: el equipo compartió un montaje de noticias de medios argentinos que cubrían los fuegos artificiales en el hotel, cerrando el video con la frase “Paz Monumental”. Finalmente, lanzaron una pregunta que resonó entre los hinchas de ambos equipos: “¿Cómo duermes ahora?”, en un claro tono irónico, aludiendo al esfuerzo en vano de River por perturbar su descanso.

Cuál fue la clave de la derrota de River según Marcelo Gallardo

Al finalizar el encuentro, Gallardo fue claro en su análisis: “Nos faltó conectar con el gol. El equipo hizo el esfuerzo, intentó, pero no logramos romper el cero”. En su conferencia de prensa, el DT destacó la entrega de sus jugadores, a pesar de que la noche no fue la soñada. “El aliento de la gente fue fundamental, pero cuando no llega el gol, la situación se vuelve cuesta arriba”, afirmó, lamentando la imposibilidad de darles a los hinchas la final en casa, una ilusión que había sido fuerte hasta el último momento.