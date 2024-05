La cábala del hincha del Real Madrid que se va antes de los partidos y grita los goles afuera de la cancha

El Merengue sigue haciendo historia en la Champions League y jugará su final número 18. Uno de sus hinchas tiene una cábala muy particular.

Además de ser el más ganador en cuanto a la cantidad de trofeos del máximo certamen de Europa con 14, el Merengue ha forjado una "mística" que se explica en el hecho de que sus chances no se esfuman hasta que el árbitro pita el final. Mientras el Real Madrid tenga vida, sus hinchas tienen esperanza de que algo pase, así el rival esté al frente en el marcador.

Aquella semifinal con el City fue de las mejores de la historia del torneo. El Real perdía 1 a 0 la vuelta en el Bernabéu por el gol de Mahrez y 5 a 3 en el global, cuando Jack Grealish tuvo dos chances increíbles para aumentar la cuenta en favor de la visita. Una la sacó Mendy sobre la línea y otra la atajó Courtois y salió al lado del palo izquierdo.

Fue entonces que apareció Rodrygo como gran héroe de la noche para igualar a los 89' tras una asistencia de Benzema y a los 91' metió un cabezazo inesperado, luego de un gran centro de Carvajal, para enviar la serie a tiempo extra. Allí, el mencionado delantero francés generó y convirtió el penal que le daría la clasificación al Madrid en el Suplementario.

Ese día del partido de vuelta comenzó a escribirse la historia de una cábala. Un hincha de entre 50 a y 60 años, cuyo nombre no trascendió, se fue de la cancha cuando su equipo perdía y salió del Bernabéu hablando por teléfono con su mujer. Mientras recorría las adyacencias del estadio, el Madrid daba vuelta la serie.

Real Madrid, una historia repetida y un hincha clave

El miércoles pasado, el mismo fanático de la Casa Blanca hizo lo mismo y fue entrevistado por un cronista del programa "El Chiringuito", la emisión futbolera más famosa de España.

Recién se había producido el 1 a 1 y el hombre ya estaba feliz contando su anécdota. "Soy supersticioso. El día del City, en las semifinales, me salí de donde lo estaba viendo y marcó. Fueron dos goles muy seguidos. Y seguí hablando con ella y marcó el segundo y le he dicho 'no te cuelgo, que marcamos notro', gracias chicos", comentó el hincha.

Exactamente en el momento que termina esa frase, se escucha de fondo el estallido de los casi 100 mil fanáticos desde adentro del Bernabéu festejando el segundo gol de Joselu y el protagonista de la nota empezó a gritar de alegría: "El Madrid me debe un viaje a la final, no me jodas".

El momento quedó grabado y rápidamente se volvió viral en las redes sociales.