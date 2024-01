La crítica de Ángel Di María al fútbol argentino a meses de su regreso a Central

En una reciente entrevista con TyC Sports, Di María no eludió la pregunta sobre su posible regreso y bromeó sobre el cambio de número de Lovera: "Capaz que le gustaba la 7 a Lovera y la cambió, ja. No me fue muy bien con la 7 en el United y en la Selección, así que la dejamos". Sin embargo, el extremo zurdo también dejó claro que está tranquilo y que su enfoque actual está en Benfica, donde brilla y tiene contrato hasta mediados de este año.