La decisión AFA después de la polémica en el Superclásico: se viene el "goal line"

La jugada de la discordia que sembró dudas sobre si la pelota entró o no al arco del xeneize fue resuelta por el VAR con cámaras inadecuadas para la situación, mientras el juez de línea Juan Pablo Bellatti había marcado gol. El balón rebotó en Cristian Lema, tras un despeje de Pol Fernández, y el arquero Sergio Romero sacó el balón sobre la línea (o cerca). En definitiva, las imágenes del VAR no brindaron evidencia incontrastable de que fuera gol y por eso no fue sancionado por Jorge Baliño, encargado de la tecnología en el Superclásico.

Pero lo cierto es que al no haber una cámara sobre la línea del arco, no se pudo evitar la polémica. Si el fallo hubiese sido inverso, también se habría generado un escándalo, porque el procedimiento no fue prolijo y las herramientas necesaria no estuvieron al alcance de los jueces, que debieron guiarse por percepciones.

Embed Más allá de la ESPECTACULAR SALVADA DE ROMERO, la polémica sigue... Con el partido 1-1: ¿Esto no era gol de River? ¿Qué te parece?pic.twitter.com/utCOtrKh2C — SportsCenter (@SC_ESPN) April 22, 2024

Detalles de la tecnología que suma AFA

"Este tipo de tecnología, que es utilizada por CONMEBOL y FIFA, por ejemplo, en la Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Copa América, facilita la medición del offside, permitiría determinar con claridad si una pelota pasó o no la línea de gol y permitiría ver si una falta fue adentro o afuera del área. Sin embargo, cabe destacar que no se utilizará el chip dentro la pelota que hace vibrar el reloj del árbitro para convalidar un gol automáticamente", aclararon desde AFA a través de la página mencionada.

Tanto el duelo entre Vélez y Argentinos Juniors como el Boca y Estudiantes, contará con esta cámara que además de incidir en las acciones de fuera de juego da otra solución posible a las acciones de gol o no gol.

La pregunta que surge en el ámbito futbolero de nuestro país es ¿por qué AFA tuvo que esperar a que pasara esto en un Superclásico para incorporar estas cámaras?

Sobre todo teniendo en cuenta de que se trata del fútbol campeón del mundo que factura millones de dólares en cada amistoso de la selección contra rivales de escasa jerarquía. ¿Qué hace AFA con el dinero que recauda? ¿No debería ser invertido para mejorar la competencia interna?