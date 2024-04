La decisión terminal que tomó Chiquito Romero sobre su futuro en Boca

Y ya en los últimos días, se supo de su boca que tenía el contrato para renovar sobre la mesa y luego, en medio de la aparición de Leandro Brey y los rumores de interés de Inter Miami, la decisión que ya tomó el experimentado arquero de 37 años sobre su futuro en el Xeneize.

Tras la victoria frente a Sportivo Trinidense por Copa Sudamericana, el arquero contó: "Tengo contrato con Boca hasta diciembre y voy a daré lo mejor para seguir, si me toca. Tengo el contrato sobre la mesa, tengo que hablar con mi familia y ver qué quieren, esa es la realidad".

Embed - larazondemiexistirok on Instagram: " CHIQUITO ROMERO SOBRE SU FUTUTO EN BOCA Sergio Romero volvió a la cancha luego de ser baja durante un mes por un problema en el tendón de alquiles. Luego del triunfo ante Sportivo Trinidense habló de su continuidad en el club de la ribera. Romero tiene contrato hasta diciembre de este año y desde el club ya le ofrecieron extender el vínculo. "No me preocupa que me traigan hoy un contrato sobre la mesa, es más, ya lo tengo y tengo que hablar con mi familia y ver lo que ellos quieren" " Por suerte a mis no les costo nada volver al país. Mi hija del medio en su momento se quería ir pero ahora esta más tranquila" " Si mi familia se quiere quedar, nos quedaremos en Boca " Romero llegó al azul y oro en 2022. Disputó 57 partidos, le convirtieron 47 goles y fue clave para la clasificación a la Copa Libertadores 2023. #bocajuniors #xeneize #cabj #larazondemiexistir #radio #sergioromero #"