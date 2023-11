La despedida de Jorge Almirón tras su renuncia en Boca: "Asumimos con jugadores insultados"

"Me voy con la tristeza de no haberles podido cumplir el sueño de la Séptima, pero con la tranquilidad de haberlo dado todo y de haber puesto a Boca nuevamente en una final de Copa Libertadores", escribió y agradeció a los dirigentes, futbolistas y a los hinchas por el apoyo durante sus siete meses en el puesto.

Embed - Jorge Almirón en Instagram View this post on Instagram A post shared by Jorge Almirón (@jorgealmironoficial)

"Uno no se quiere ir nunca de un club como Boca, es una decisión muy dolorosa pero estoy convencido que era lo que el momento ameritaba. Me llevo para siempre en mi corazón el cariño diario que me brinda el hincha de Boca, ha sido para mí un orgullo dirigir a uno de los clubes más grandes del mundo", publicó Almirón en su cuenta de Instagram.

"Y por último, será imborrable la histórica movilización a Río y todos los momentos lindos que vivimos juntos. Sepan que estaré deseándoles siempre lo mejor. !Gracias, fuerza y vamos Boca!", concluyó.

La renuncia de Jorge Almirón en Boca

Jorge Almirón renunció este domingo como director técnico de Boca tras la derrota ante Fluminense por 2 a 1 en la final de la Copa Libertadores, que se disputó este sábado en Río de Janeiro, Brasil. El entrenador dejó el cargo al regresar a Buenos Aires esta tarde y a solo tres días del partido con San Lorenzo.

El Xeneize no pudo contra el elenco brasileño en la definición del certamen continental y el preparador dio un paso al costado, según anunciaron diferentes medios cercanos al club.

Almirón llegó a Boca el 10 de abril y en su estadía dirigió 47 partidos, ganó 17, perdió 13 y empató 13, con una efectividad del 49,6%, con 51 goles a favor y 39 en contra. El equipo acumula solo tres victorias en sus últimas 20 presentaciones, y logró el pase a la final de la Copa Libertadores luego de seis empates y tres definiciones por penales.