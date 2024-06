La dura agresión que recibió Flavio Azzaro de un hincha argentino

Azzaro-Increpado.mp4

Al escuchar que Flavio redobló la apuesta, el hincha continuó con su reclamo: "Por favor te lo pido. Que no vuelva a pasar porque es dificil conseguirlo pero que no vuelva a pasar que el periodismo...". Mientras perseguía al periodista que comenzó a caminar en sentido contrario, el hincha esbozó en vos alta: "A mi no me toqués", sin registrar con quién tuvo contacto físico.

Luego, cuando el periodista decidió enfrentarlo, el hincha advirtió: "Te voy a romper la boca. Mirá que somos 50". Sobre el cierre del video que se viralizó en las redes sociales, ambos intercambiaron empujones y la transmisión se cortó de manera abrupta.

Azzaro ha sido en el último tiempo uno de los periodistas que ha sido crítico de la Selección. Principalmente con el capitán Lionel Messi: “Sí, que Messi se vaya de la Selección. Messi nunca le hizo ganar partidos importantes a la Selección Argentina”, había pedido en 2018 tras la derrota ante Croacia por la Copa del Mundo 2018.