La dura chicana de River contra Riquelme por el aniversario del 9/12

El 9 de diciembre no es un día más para los hinchas de River Plate. Este año se cumplieron seis años de aquella histórica final de la Copa Libertadores 2018 en la que el Millonario venció a Boca Juniors por 3-1 en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid. La jornada, que marcó un antes y un después en la historia del fútbol argentino, fue recordada con emotivos posteos en las redes sociales oficiales del club, pero uno en particular no pasó desapercibido: un mensaje cargado de ironía dirigido a Juan Román Riquelme.