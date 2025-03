La dura chicana de una estrella de Brasil contra la Selección Argentina en la previa al cruce de Eliminatorias

Y quien encendió la mecha fue Raphinha, delantero del Barcelona y actual referente del ataque brasileño ante la ausencia de Neymar. En una entrevista concedida a Romario TV, el programa del exfutbolista y senador Romario, el atacante no dudó en subir la temperatura del clásico. "Vamos a darle una paliza", disparó sin rodeos cuando fue consultado por su visión del duelo ante la campeona del mundo. Y no se detuvo allí: "Una paliza, sin duda. Dentro y fuera del campo, si tiene que ser… Voy a hacerle un gol a Argentina… Voy con todo… Que se jodan", lanzó, dejando en claro que no espera una noche tranquila en Núñez.