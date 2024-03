La dura crítica del hermano de Equi Fernández a un jugador de Boca

Tras la leve mejora futbolística que había llevado adelante ante Belgrano de Córdoba en La Bombonera, no pudo hacer pie en un nuevo encuentro donde fue superado, y se alejó mucho de los puestos de arriba en la zona B del certamen doméstico, por lo que muchos hinchas empiezan a mirar de reojo al director técnico, o incluso a algunos jugadores.

En este caso, uno de los hermanos del mediocampista que no pudo estar por lesión en la derrota, utilizó sus redes sociales y fue durísimo contra uno de los compañeros de su hermano, criticándolo con firmeza.

EL hermano de Equi Fernández y su crítica a Janson

El equipo de Diego Martínez, que se encuentra en la mira por el flojo rendimiento del Xeneize, suma 13 unidades en el torneo y dejó pasar una importante chance para meterse dentro de los primeros cuatro. En caso de que Godoy Cruz gane su partido, Boca quedará a nueve unidades de la cima.

Cómo si fuera poco el flojo andar en lo deportivo, en las últimas horas uno de los hermanos de Equi Fernández apuntó contra un futbolista del club, Lucas Janson, y abrió la polémica.

Mediante sus redes sociales, más precisamente su cuenta de X (ex Twitter) Matías Fernández no tuvo piedad para el delantero ex Vélez y lo mató: “Mirá si a Janson le va a importar jugar bien un miércoles a las 20hs un día de semana si ya le habrán depositado el sueldo ayer 5".

“Mañana día libre, viernes un poquito de fotos en el entrenamiento y a concentrar en un hotel 5 estrellas para el domingo estar sentado en el banco“, completó el familiar del volante central del equipo.

Además de la polémica crítica, también se lanzó contra el juego del equipo: “¿Qué entrenan en la semana? ¿Qué hacen?”. Volviendo a los jugadores, disparó: “jugadores sin sangre, sin rebeldía, sin orgullo. Un desastre, una falta de respeto”.