La dura crítica de Oscar Ruggeri contra los jugadores de River

El ex jugador campeón del mundo habló en ESPN y explicó cuál es la gran carencia que tiene el Millonario.

Ruggeri 1.jpg Oscar Ruggeri

La fuerte crítica de Oscar Ruggeri a River

Ruggeri, actualmente panelista en ESPN, no escatimó en críticas y apuntó a la falta de líderes en el equipo. "Hay partidos en los que sabés que no se puede jugar y hay que meter, pegar palos. Los chicos juegan bien, pero les falta garra. A River le faltan jugadores de carácter y así no podés ganar la Libertadores", enfatizó el Cabezón en ESPN F90, señalando la necesidad de futbolistas con más rigor para los duelos difíciles.