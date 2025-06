La dura frase de Miguel Ángel Russo contra el árbitro que cobró el penal del Benfica

“Para mí, desde lo que vi, no fue. Es discutible”, afirmó el entrenador al referirse al penal cobrado por el árbitro mexicano César Arturo Ramos Palazuelos, que Ángel Di María transformó en gol y abrió la puerta para la reacción del conjunto portugués. El penal fue sancionado tras una acción entre Carlos Palacios y Nicolás Otamendi que, según Russo, no ameritaba la pena máxima. “Estamos en un nivel donde son árbitros mexicanos, me han dirigido en Arabia, yo los conozco”, señaló con cierta ironía. Y aunque se esforzó por aclarar que no quería “quejarse del árbitro”, no disimuló su bronca: “Un gol sobre la hora no te pueden hacer”.