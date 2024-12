La dura historia de Braian Romero que lo llevó a ser el goleador del Vélez campeón: "Me daban morfina"

La conquista del título con Vélez no fue fácil. Romero recordó cómo llegó al club en un momento crítico, cuando el equipo peleaba por no descender. “Cumplí una etapa en el club, vine a pelear el descenso. Fue un semestre durísimo, solo mi familia sabe lo que sufrimos. Estoy contento de poder terminar así, de esta manera”, expresó tras el encuentro decisivo en el que Vélez venció a Huracán.

Braian Romero 1.jpg Braian Romero

Braian Romero, el gran goleador del Vélez campeón

El delantero también se refirió a los momentos tensos que el equipo vivió días antes, cuando perdieron la final de la Copa Argentina ante Central Córdoba y algunos jugadores se enfrentaron con hinchas en el estadio. “La verdad, estábamos un poco nerviosos, no sabíamos qué podía pasar. Pero hoy demostramos en la cancha lo que somos”, afirmó con orgullo.

La vida de Braian Romero está marcada por su conexión con la fe. En 2018, el delantero reveló que, tras recibir un devastador diagnóstico médico que ponía en peligro su carrera, experimentó lo que él considera un milagro. “El médico que me dijo que no iba a poder jugar más no lo podía creer cuando me vio recuperado. Él hizo todo lo posible, pero el que me curó fue Dios”, declaró.

Braian Romero 2.jpg Braian Romero

La dura historia que vivió Braian Romero

El delantero, quien fue pieza clave en la consagración de Vélez, recordó con emoción los momentos de lucha que enfrentó cuando, tras una grave lesión, los médicos le advirtieron que no podría volver a jugar profesionalmente. "Era muy fuerte lo que sentía. Me llegaron a poner morfina, tomaba pastillas y me daban corticoides cada semana. Pero el que me curó fue Dios", confesó Romero en una entrevista, rememorando el momento en que recuperó la esperanza gracias a su fe y al apoyo de su abuela, quien lo llevó a una iglesia.

Braian Romero también plasmó su experiencia en un libro donde relata cómo su fe lo ayudó a superar los obstáculos. "Todo sueño comienza en la mente de Dios. Él es la fuente primaria de cada sueño. La imposibilidad es su escenario preferido", escribió el futbolista, dejando en claro que su fortaleza no solo proviene del trabajo duro, sino también de una profunda creencia espiritual.