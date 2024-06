La dura infancia de Alphonso Davies, la súper estrella de Canadá que corre casi tan rápido como Usain Bolt

Sin embargo, su pasado no es tan alentador como su presente futbolístico. Nació el 2 de noviembre de 2000 en un campo de refugiados en Buduburam, una pequeña ciudad de Ghana a la que sus padres, Debeah y Victoria, habían llegado procedentes de Liberia, que en aquel entonces se encontraba en la segunda guerra civil de su historia.

tag:reuters.com,2022:newsml_KBN2S7241 Alphonso Davies, el crack del Bayern que jugará la Copa América. REUTERS/Radovan Stoklasa

"Para sobrevivir tenías que empuñar un arma y no estábamos dispuestos a eso. No queríamos que nuestra familia siguiera viviendo en un ambiente así, no lo soportábamos. Amábamos y amamos nuestro país, pero nuestras vidas dependían de una decisión: irnos de Liberia, por más dolor que nos causara", contó su padre en una entrevista.

Copa América 2024: el camino al éxito de Alphonso Davies

Sus primeros cinco años en Ghana fueron los de cualquier chico de bajos recursos que debió crecer en un campo de refugiados. Fue entonces cuando sus padres iniciaron el proceso de inscripción en un nuevo programa de reubicación con el claro objetivo de dejar África y darle una mejor calidad de vida a su hijo.

Fue así como llegaron a Canadá, donde se mudaron en 2005 sin conocer nada sobre el lugar o su cultura. En primera instancia se ubicaron en Windsor (Ontario), y luego se trasladaron definitivamente a Edmonton, la capital de Alberta, donde lo anotaron en la escuela católica Madre Teresa.

alphonso davies.jpg El defensor de Canadá que la rompe en el Bayern

Allí comenzó a destacarse en educación física por su contextura y su rapidez. Entonces, su profesora decidió anotarlo al Free Footie, un programa para que los niños de bajos recursos puedan disputar torneos oficiales y entrenar de forma adecuado. Deslumbró a Tim Adams, uno de los organizadores del torneo, quien lo recomendó al St. Nicholas Soccer Academy, que no dudó en ficharlo.

No es ninguna sorpresa que rápidamente se asentó y comenzó a desarrollar todavía más su físico, pero también a mejorar aspectos tácticos a nivel profesional. Sus buenos rendimientos llamaron la atención de Vancouver Whitecaps, de la Major League Soccer (MLS), pero con apenas 14 años recién cumplidos sus padres no querían dejarlo viajar solo a la ciudad, aunque la pasión de su hijo por el fútbol los terminó de convencer.

No tuvo que esperar mucho para hacer su primera aparición a nivel profesional. Debutó con apenas 15 años y ocho meses, un 17 de julio de 2016 frente a Orlando City, y se transformó en el segundo debutante más joven de la historia de la MLS. Tampoco permaneció mucho en Estados Unidos, ya que en 2017 comenzó a llamar la atención de los principales clubes de Europa y tuvo su primera convocatoria a la selección canadiense mayor.

De hecho, en un reportaje con la BBC se refirió al cariño que le tiene al país que le abrió las puertas en uno de los momentos más difíciles de su vida familiar: "En Canadá experimenté la nieve por primera vez, aprendí a andar en bicicleta y asistí a mi primera escuela que me permitió probar varios deportes: atletismo, baloncesto, vóleibol y hockey".

FotoJet (2).jpg La dura infancia de Alphonso Davies

Luego de varios rumores de traspaso, finalmente pasó al Bayern Múnich en julio de 2018 por 10 millones de euros, club en el que ganó todo: cinco ligas alemanas, una Champions League y un Mundial de Clubes, entre varios títulos. Hoy es la figura y capitán de la selección de Canadá, rival de la Selección Argentina en el partido inaugural de la Copa América 2024.

A pesar de la gran carrera que cosechó hasta el momento y la fama que recibió en Canadá al pasar al Bayern siempre tiene presentes sus orígenes. De hecho, se sumó al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados: "Quiero que la gente conozca la importancia de ayudar a las personas refugiadas. Necesitan nuestro apoyo para sobrevivir, pero también el acceso a la educación y los deportes, para que puedan desarrollar su potencial y prosperar realmente".