La durísima crítica de Carlos Sainz a Franco Colapinto: "Casi nos lleva puestos"

Franco Colapinto tuvo una destacada performance en el Gran Premio de Singapur pese a los obstáculos que se le presentaron: además de no haber pisado la pista antes de los ensayos, el argentino soportó el calor sofocante del circuito Marina Bay y también el cansancio a lo largo de la contienda. Más allá de que el jefe de equipo de Williams quedó en el ojo de la tormenta por la fallida estrategia que no le permitió al oriundo de Pilar sumar puntos, el joven de 21 años sorprendió a propios y extraños con un movimiento extraordinario durante la largada .

"Son riesgos que tomas cuando eres rookie"

"Para salir para el lado sucio no salí mal, creo que salí relativamente bien. Luego, frenando en la curva uno tenía que tener cuidado con Charles Leclerc delante. Después llegó un Williams frenando tardísimo. Creo que fue Franco que casi nos lleva a dos o tres puestos. Son riesgos que tomas cuando eres rookie -que debutó en la actual temporada- y no sabes frenar bien en la curva uno. Pero no pasó absolutamente nada", aseguró el español, quien buscó darle un mensaje aleccionador a una de las promesas de la Fórmula 1.