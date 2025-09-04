La emoción de una pareja del Alto Valle en la previa del último partido oficial de Messi de local

Los jóvenes serán parte de los más de 80 mil hinchas que alentarán a la Selección Argentina en la noche de este jueves en el Monumental.

Con la emoción a flor de piel, los hinchas argentinos ingresaban temprano al estadio Monumental de River donde esta noche serán testigos del último partido oficial y de local de Lionel Messi en el marco de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026.

Con dos horas de anticipación, los hinchas disfrutaban de la previa al partido que enfrentará a las 20.30 a la Selección Argentina con la de Venezuela. A modo de peregrinación, cada familia, amigos, parejas caminaba con un nudo en la garganta por ver por última a Messi en casa.

Una pareja del Alto Valle fue captada por las cámaras de TN en el ingreso al estadio. Como ellos nadie se quería perder el partido. Ella fue la primera en hablar, dijo que era Eliana, oriunda de General Alvear (Mendoza), pero con residencia en General Roca, Río Negro ”. Como a muchos asistentes, les costó conseguir entradas.

“Siempre que quisimos conseguir entradas nunca pudimos y esta vez unos amigos de acá, de Buenos Aires, nos consiguieron y estamos acá. Llegamos hace dos días y estamos emocionadísimos”, contó Eliana con su novio de la mano.

“Es mi primera vez conociendo a River, primera vez viendo a la Selección y primera vez conociendo a Messi. No me hagas llorar, estoy llorando hace tres días”, le admitió al periodista deportivo.

pareja- Roca- Monumental- Messi-2 Captura TN

Confesó que se iba a tratar de contener ni bien lo vea ingresar al capitán de la albiceleste. “Soy muy llorona y esto es como un combo, que me provoca mucha nostalgia. Son sensaciones encontradas. Es un día muy lindo para mí y para mi novio, que me cumplió el sueño”, sonrió la joven.

El joven dijo que se encargó de gestionar las entradas, de cumplirle el sueño. “Yo ya lo conozco, vine a ver a la Selección, le contaba que estuve en la épica de (Martín) Palermo, el día de la lluvia; también vi a Messi en Rosario cuando jugamos contra Brasil, ahí nos fue mal”, recordó.

Una pareja del Alto Valle en el partido de Argentina Venezuela

Dijo que trabajan juntos en un consultorio, donde ella es secretaria y hoy es justamente el día de la efeméride. La entrevista derivó en los siete años de noviazgo y sobre posible casamiento: ella lo dejó claro, “queremos seguir estando juntos por eso no nos casamos”.

Un partido "muy especial"

El propio Messi lo definió como un partido “muy especial”. Así lo confirmó días atrás cuando su equipo el Inter de Miami venció a Orlando City por las semifinales de la Leagues Cup. “Sí, va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias. No sé si después habrá amistoso o más partidos, pero sí que es un partido muy especial”, dijo al finalizar el partido y agregó: “Por eso me van a acompañar mi familia: mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos y todos los que puedan por parte de mi mujer, toda la familia. Lo vamos a vivir de esa manera. Después no sé qué pasará, pero vamos con esa intención”.

Probables formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Franco Mastantuono; Thiago Almada, Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Venezuela: Rafael Romo; Jon Aramburu, Wilker Ángel, Nahuel Ferraresi, Miguel Navarro; Tomás Rincón, Christian Cásseres, Yeferson Soteldo; Jefferson Savarino, Eduard Bello y Salomón Rondón. DT: Fernando Batista.