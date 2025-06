La emotiva despedida de Emiliano Pinsón al irse de viaje a España para luchar contra el Párkinson

El periodista deportivo Emiliano Pinsón atraviesa un momento complicado en su vida luego de ser diagnosticado con Parkinson atípico, el cual ataca con mayor agresividad. "Es una enfermedad cruel, muy dolorosa en el día a día , en lo cotidiano pero es lo que me pasa. Cuando me diagnosticaron decidí enfrentarlo por una cuestión de vivir”, contó alguna vez Emiliano.

El pasado fin de semana el periodista tuvo una emocionante despedida con su círculo más cercano previo a emprender viaje a España donde iniciará un tratamiento médico experimental para afrontar la enfermedad. "Sigo viendo las fotos de la despedida que me hicieron ayer y sigo lagrimeando y me pongo feliz cuando me dicen o leo algún mensaje diciendo: "que buen grupo de amigos tenés", escribió en sus redes sociales.