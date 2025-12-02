La emotiva despedida de Racing para el neuquino Gabriel Arias

El arquero dejará la institución tras finalizar la participación en el Clausura de la Copa de la Liga.

El arquero de Racing Gabriel Arias recibió un sentido homenaje en la previa de encuentro ante Tigre, disputado en el Cilindro de Avellaneda , válido por los cuartos de final del Torneo Clausura 2025 .

El equipo de Costas se metió en semifinales de la Copa de la Liga, tras eliminar por penales al Matador en una noche cargada de emociones.

Es que antes el encuentro hubo un reconocimiento especial. El guardameta neuquino de 38 años presenció su último encuentro en la casa de la ‘Academia’ tras su decisión de no extender el vínculo con la institución, luego de perder la titularidad con Facundo Cambeses .

El reconocimiento comenzó con un emotivo video mostrado en la pantalla grande del estadio en el que se observó al guardavallas argento-chileno con la Copa Sudamericana 2024, título en el que fue decisivo para los comandados por Gustavo Costas.

Entre los otros cinco títulos obtenidos con la camiseta de la Academia se destacan la Superliga 2019 y la Recopa de este año, venciendo a Botafogo.

El homenaje contó con la presencia de toda su familia, incluyendo a sus hijos.

Embed "Gabriel Arias":

Por su despedida de Racing pic.twitter.com/HvKT4VgXak — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) December 2, 2025

"No hay ninguna duda de lo que es Arias, como persona y arquero. Lo que significa para este club. Me ayudó muchísimo desde que yo llegué, lo dije muchas veces. Me hizo madurar y crecer en un montón de aspectos. Se lo agradezco todos los días. Me pone contento que la gente le demuestre su cariño, se lo merece. Es un capitán con todas las letras", declaró Cambeses después del partido.

"Se merecía irse así, con el cariño de la gente y de sus compañeros", expresó el DT de Racing, Gustavo Costas.

La dedicatoria de Racing en redes

En la previa del partido, la cuenta oficial de Racing dejó su mensaje de despedida para el neuquino.

"El de esta noche ante Tigre será el último partido en el Cilindro de Gabriel Arias, luego de 254 partidos jugados, más de un centenar de vallas invictas y 6 títulos en siete años defendiendo el arco de La Academia. Hoy, en tu despedida, es momento de agradecer más que nunca por todo lo que nos brindaste, Gaby, y recordarte que nunca te vamos a olvidar, porque sos parte fundamental de nuestra historia. Nos diste seguridad, nos hiciste invencibles y aún más grandes".