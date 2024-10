La escandalosa denuncia del DT de Independiente contra los jugadores suspendidos

Luego del encuentro que se resolvió a los 87 minutos con el tanto de la visita para completar el marcador en empate para sacarle dos puntos importantes al equipo rojo de Avellaneda, el entrenador Julio Vaccari se refirió al escándalo: “Voy a ser sincero, lo sucedido el sábado pasado lo sabía desde el primer día. Es más, todas las fotos y videos que aparecieron a mí me llegaron, ya los tenía la gente que trabaja conmigo. Los futbolistas en su día libre pueden hacer lo que les plazca. Pero pará, no lo comparto, no me gusta. Y sí aconsejo, les digo ‘sean vivos’” ,

Para cerrar el tema en conferencia de prensa, Vaccari se refirió a lo que puede pasar a futuro: “No creo que este sea el camino de su profesión, de lo que les va a traer buenos resultados”.

Las frases del entrenador en conferencia

-“No pudimos sacar al rival del ritmo que ellos proponían. En el segundo tiempo fluyó más la circulación. El equipo claramente mereció el triunfo. Una picardía el gol, cometimos una falta que terminó en gol. Independiente hizo en el segundo tiempo lo que deberíamos haber hecho por más minutos”.

-“No soy quién para reflexionar sobre nada. Voy a ser sincero, lo sucedido el sábado lo sabía desde el primer día. Es más, todas las fotos y videos a mí me llegaron, a gente que trabaja conmigo. Los futbolistas en su día libre son libres, absolutamente libres de hacer lo que les plazca. Pero pará, no lo comparto, no me gusta. Y, si aconsejo, les digo 'sean vivos'. Pero en mi día libre a mí nadie me mueve de mi casa. Los futbolistas pueden hacer lo que quieran siempre y cuando, al momento de entrenar o jugar rindan. Con lo de ese día no hay nada que objetar a los jugadores, pero sí corregirlos. Yo no creo que este sea el camino de su profesión, de lo que les va a traer buenos resultados como profesionales. Respecto a lo de Diego y Marcos, es una situación diferente. Sucedió algo que pone en integridad la salud institucional, y cuando eso sucede hay algo que se rompe y hay que tomar decisiones. Soy un técnico que no me gusta castigar, cobrar multas, pero sí explicar. Un aviso, dos tres. Cuando uno cree que la salud o integridad institucional se pone en juego, hay que tomar decisiones. De esa manera lo hemos resuelto en el vestuario y es ahí donde va a quedar la situación”.

-“Lo de Joaquín (Laso) es algo que me da tristeza. Más allá de que pueda jugar bien, regular o mal, yo lo veo entrenar. Es el primero en llegar, el último en irse. Es un ejemplo para los demás. Profesional y humanamente es un ejemplo. Me pone triste, pero no porque es Laso. Cuando un jugador hace las cosas para que le salgan bien, me pone triste que lo silben. Soy un defensor de los profesionales. El pibe se mata. Su contrato termina en diciembre y se tiene que ir, pero hoy está en el club y se mata. Hay muchas cosas que no se ven, que los periodistas no cuentan. Hace mucho mérito para que las cosas le salgan bien”.

-“Laso no pierde la marca, nosotros marcamos en zona”.

-“La decisión de Pellegrino y de Tarzia es pura y exclusivamente mía. No hay absolutamente nadie que haya participado. El entrenador es el único facultado y capacitado para tomar una decisión así”.

-“Lo de Santi López es complejo, porque viene de larga data, de años y años. Es algo que sucede desde que estamos acá. Se les pone a los juveniles el mote de superhéroes, de que son los salvadores de la institución. Y ninguno es el Kun Agüero. Imagínense con la edad del chico tener que ponerse el mote de superhéroe. El representante, la familia, los amigos y el periodismo se lo deben decir. Se carga sobre el chico una responsabilidad difícil de sobrellevar. El camino de crecimiento para un chico es mucho más complicado cuando tenés una mochila atrás”.

-“Por cómo soy yo no voy a vivir tranquilo en cualquier lugar o situación. El club va a estar tranquilo cuando haya una fluidez de proyecto, de cosas positivas que se forjan en el día a día. Es eso a lo que estamos apuntando”.