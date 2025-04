La escandalosa frase de Marchesín a Miguel Borja tras el segundo gol de River en el Superclásico

Mientras el colombiano llevaba a cabo los movimientos precompetitivos como suplente, el arquero del Xeneize se acercó y le gritó insultos a viva voz. En ese contexto, el ex golero de Lanús disparó: "Golpeador de nenes, les pegaste a tus hijos" . Así, el futbolista del cuadro azul yy oro hizo alusión a una denuncia del pasado que involucró al delantero, que no tuvo condena firme.

Posteriormente, el Colibrí reaccionó: visiblemente ofuscado, le respondió verbalmente, aunque la situación no pasó a mayores. En ese contexto, el árbitro Nicolás Ramírez, que tuvo una buena tarea en el Monumental, decidió mostrarle al artillero una tarjeta amarilla pese a que todavía no había ingresado al campo de juego.

El atacante ex Olimpo de Bahía Blanca, finalmente, reemplazó al propio Driussi a los 76 minutos del compromiso, pero prácticamente no pudo desnivelar y no contó con chances de riesgo para ampliar el marcador. Aún así, al conjunto dirigido por Marcelo Gallardo le alcanzó para sumar de a tres, escalar a la tercera posición de su grupo en el Torneo Apertura y bajar al Xeneize, que podría perder el liderato de su zona en la última jornada de la fase regular.

Sebastián Driussi no falló en la segunda chance y puso el 2-1 ante Boca



Por qué Borja había sido denunciado el año pasado

Cabe destacar que, el pasado 8 de octubre de 2024, Borja recibió una demanda ante la Comisaría de la Mujer y la Familia de La Unión, en Ezeiza, por presuntamente haber ejercido violencia física contra sus hijos Joel, de 7 años; y Samuel, de 10. Si bien la Justicia estuvo investigando los hechos a lo largo de una semana, lo cierto es que decidió archivar el caso al advertir que el ex futbolista de la selección cafetera no había cometido delito alguno.