Con una joya de Mastantuono y un gol de Driussi, River le ganó a Boca en un apasionante Superclásico

En el marco de un apasionante Superclásico , que estuvo repleto de condimentos, River consiguió un triunfazo por 2-1 en el Monumental frente a Boca : de la mano de Franco Mastantuono , un diamante que no para de brillar, el Millonario fue más e hilvanó su segunda victoria consecutiva ante su clásico rival. Además, escaló hasta la tercera posición de su zona y cortó la racha positiva del Xeneize, que podría perder el liderato de su grupo.

Al Xeneize le costaba hacer pie en el arco rival y, aún sin profundidad, el elenco comandado por Marcelo Gallardo era superior. De todas formas, no le fue fácil encontrar combinaciones en tres cuartos de cancha y en casi todas las incursiones ofensivas dependió de sus individualidades. Por medio de su mejor futbolista, encontró el tan ansiado gol: con un tiro libre de antología, el pichón de crack de 17 años acarició la pelota y estampó el 1-0 .

¡¡¡GOLAZO DE MASTANTUONO DE TIRO LIBRE PARA EL 1-0 DE RIVER ANTE BOCA!!!



— SportsCenter (@SC_ESPN) April 27, 2025

El local pudo haber dado la puñalada final, pero no estuvo fino a la hora de la definición: Marchesín atajó un tremendo cabezazo a quemarropa de Germán Pezzella y salvó al cuadro azul y oro de una derrota más abultada. Cuando parecía que los de Fernando Gago no reaccionaban, apareció Miguel Merentiel en el momento justo. El uruguayo aprovechó una desatención defensiva del central campeón del mundo, corrió sin oposición y selló el empate.

¡¡¡LA BESTIA!!! ¡GOL DE MERENTIEL PARA EMPATAR EL SUPERCLÁSICO ANTE RIVER!



— SportsCenter (@SC_ESPN) April 27, 2025

El anfitrión, que estaba mejor pero que había perdido la posesión, encontró en una buena jugada colectiva la llave para volver a ponerse en ventaja: la arrancó Kevin Castaño, se la cedió a Gonzalo Montiel, la tomó Mastantuono, el pibe amplió para Marcos Acuña y el Huevo tiró un centro exquisito a la testa de Sebastián Driussi. En el rebote, tras una estirada del arquero ex Lanús, el delantero le dio el triunfo parcial a los de Núñez antes de irse a los vestuarios.

¡¡¡VOLVIÓ PARA ESTO!!! ¡GOL DE SEBA DRIUSSI PARA EL 2-1 DE RIVER ANTE BOCA!



— SportsCenter (@SC_ESPN) April 27, 2025

En el complemento, Boca buscó ser más agresivo en la presión y llegar con más gente al área millonaria, aunque no proliferó por los laterales ni por el centro. La tesitura del compromiso se modificó: River se abroqueló cerca de Franco Armani, pero aún así el artillero ex Dallas pudo haber anotado el tercero luego de un pase atrás de Fabricio Bustos. Mastan también tuvo una clarísima luego de un yerro de Milton Delgado, pero no decidió bien pese a que estaba solo y tenía a Facundo Colidio desmarcado por el centro.

El Muñeco, con el objetivo de conseguir un resultado más abultado, propuso jugar palo a palo. En ocasiones, el local quedó partido en el mediocampo y sufrió cada vez que un futbolista xeneize superó la mitad de la cancha. De hecho, Exequiel Zeballos llegó a estar cara a cara con Armani, pero su ejecución se fue apenas ancha. A esas alturas, podía pasar cualquier cosa.

En el epílogo, el anfitrión abandonó el frenetismo y fue inteligente: se defendió con pelota en pie y un Mastantuono excelso, que volvió loco a Luis Advíncula. Pese a que Pintita movió el banco, la visita pecó de imprecisa y abusó de los centros llovidos, que los zagueros rechazaron con prestancia. Sin embargo, los corazones de los hinchas de La Banda se paralizaron con un envío aéreo que no terminó en tanto de Ayrton Costa de milagro. Entre Armani y el palo, ahogaron el grito de los primos de La Ribera.

¡ARMANI, SIEMPRE ARMANI EN RIVER!



— SportsCenter (@SC_ESPN) April 27, 2025

Si bien en los papeles Boca atravesaba un mejor momento, River sacó a relucir la chapa de su DT y sumó una nueva alegría en un picante Superclásico. Con una sólida performance colectiva, exceptuando errores puntuales, el Millonario fue un justo ganador aún cuando el Xeneize emparejó el desarrollo del compromiso en la segunda parte. Ahora, se perfila como candidato y también mira la Copa Libertadores con otros ojos...

El resumen del Superclásico River-Boca

Formación de River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Kevin Castaño; Franco Mastantuono, Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Formación de Boca: Agustín Marchesín; Luis Advíncula, Rodrigo Battaglia, Marcos Rojo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Kevin Zenón; Carlos Palacios y Miguel Merentiel. DT: Fernando Gago.

Goles: Mastantuono (25'), Driussi (44'); Merentiel (38').

Estadio: Monumental.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

Transmisión: ESPN Premium y TNT Sports.