La figura de Vélez habló sobre el llamado que le hizo Riquelme para llevárselo a Boca

El interés de Boca no es nuevo. Según se supo, Juan Román Riquelme ha seguido de cerca la carrera de Aquino y ya había intentado incorporarlo durante el mercado de pases anterior. Sin embargo, el jugador decidió quedarse en Vélez, priorizando el buen momento que vive con el conjunto dirigido por Quinteros, que se encuentra liderando la Liga Profesional y avanzando en la Copa Argentina.

"Es real que hubo un interés. Lo agradecí en su momento. Siempre dije que estaba bien en Vélez. Lo he charlado con los dirigentes. Les hice saber lo que pensaba. No es una decisión fácil. Siempre hablábamos del miedo a que pase eso de utilizar la cláusula de salida (de 1.5 millones de dólares). Le fui claro a Fabián (Berlanga), le dije lo que yo pensaba. Quedamos contentos tanto él como el club. Hoy estamos viviendo un momento hermoso", aseguró Aquino.

Aquino también habló sobre su futuro y la posibilidad de extender su vínculo con Vélez, que vence en diciembre. Aunque el club ya le ofreció renovar su contrato, el jugador ha pedido tiempo para tomar una decisión junto a su familia, buscando un equilibrio entre lo profesional y lo personal. "En su momento, le pedí tiempo para poder responder. El club accedió. No me presionaron nunca, jamás. Cuando tuve que contestar, les volví a pedir un tiempo. No es una decisión que la tomo solo. Está mi familia de por medio", explicó.

Aquino 2.jpg Claudio Aquino, el 10 que quiere Riquelme para Boca

Qué dijo Aquino sobre la posibilidad de ir a jugar a Boca

La situación ha generado expectación entre los hinchas de Vélez, que esperan que el mediocampista continúe en el equipo para la próxima temporada. "Siempre les dije que la prioridad la iba a tener Vélez. Si no fuera así, en este mercado de pases me hubiera ido. Quedamos que, cuando termine el torneo o un poquito antes, nos sentaremos a hablar y ver qué es lo que pasa. La ilusión de todos está. Cuando llegue el momento, veremos qué es lo que se puede hacer", comentó, dejando entrever que, aunque mantiene la mente abierta, su compromiso con el club de Liniers es firme.

A sus 33 años, el exjugador de Independiente ha encontrado en Vélez un lugar donde, según sus propias palabras, se siente valorado y en un gran momento profesional. Esto, sumado al buen presente futbolístico del equipo, ha sido fundamental para decidir quedarse y posponer cualquier cambio de aires. "La prioridad la tiene Vélez. Lo he demostrado con hechos. Eso me deja tranquilo", afirmó Aquino.