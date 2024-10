Cuál es el defensor que Riquelme sueña llevar a Boca para el 2025

A pesar de no haber llegado a un acuerdo, la situación ha cambiado. Ahora, en el Xeneize hay cierto optimismo respecto a la posibilidad de concretar la operación, ya que reconocen la necesidad de sumar calidad a una zona defensiva que ha mostrado altibajos. “Necesitamos un plantel competitivo y con alternativas para cubrir todas las líneas”, comentaron desde el club, dejando entrever la importancia de cerrar la incorporación de Gómez para encarar la próxima temporada.

Riquelme 2.jpg Valentín Gómez, el defensor que quiere Riquelme en Boca

Qué dijo Valentín Gómez del interés de Boca

En una reciente entrevista para Paso a Paso, programa de TyC Sports, Gómez habló sobre los rumores que lo vinculan con el Xeneize. “¿El interés de Boca? No tengo ni la menor idea de si es real. Estoy enfocado en Vélez. Tenemos un objetivo por delante y no hay nada que quiera más que cumplirlo. Me parece bien que la gente se ilusione y crea, estamos en la misma sintonía“, expresó el jugador, quien por el momento prefiere mantener el foco en el presente con su actual club, que sigue peleando en la Liga Profesional.

Sin embargo, desde la Ribera consideran que las próximas semanas serán clave para avanzar en las negociaciones, que podrían facilitarse si se logran ajustar algunos detalles económicos. La apuesta por Gómez responde no solo a la necesidad de fortalecer el equipo, sino también a la estrategia de contar con un plantel extenso y versátil, especialmente de cara a la Copa Libertadores, donde la competencia es más exigente y las lesiones y sanciones pueden mermar el rendimiento colectivo.