La filosa chicana de Martín Demichelis contra Diego Martínez tras el empate en el Superclásico

"No creo que ellos hayan venido a empatar, no me voy a meter en el análisis del contrincante. Diego es un entrenador al cual respeto y aprecio, seguramente le va a dar una identidad como hizo en Tigre y Huracán. Está en esa búsqueda, no me metería en su planteo y análisis. Pero si yo como DT de River termino el partido con siete defensores, no estaría respetando la historia ", exclamó filoso el orientador del club de Núñez , que agregó: "Podemos perder, pero siempre intentamos ser protagonistas ".

Al mismo tiempo, Micho brindó su análisis con respecto al desarrollo del pleito y a su desenlace final: "La sensación es de amargura por no haberle podido regalar un triunfo a la gente que nuevamente llenó la cancha, con un recibimiento increíble. No pudimos cerrar lo que habíamos salido a buscar ". Por otra parte, el exdefensor de la Selección Argentina remarcó: "Creo que merecimos un poco más" .

El sucesor de Marcelo Gallardo explicó también los motivos por los que optó por el esquema utilizado durante el partido: "El dibujo no lo cambié: van siete fechas y jugamos muchas veces 4-1-3-2. Solari había entrado muy bien el otro día, no teníamos a Borja. Sabíamos que Villagra se las iba a tener que arreglar en el mediocampo, pero a mí me preocupa cuando todas las presiones que ejecutamos son malas. Eso no pasó, al contrario".

A su vez, el DT del Millonario aclaró por qué decidió reemplazar al Diablito Echeverri, una de las figuras del equipo, promediando el complemento: "Tuvo dos infracciones muy seguidas y estaba mareado, más el cansancio porque había hecho mucho desgaste, por eso preferí cambiarlo. La verdad es que hizo un gran partido".

"LA SENSACIÓN DE AMARGURA POR NO HABER PODIDO CERRAR LO QUE BUSCÁBAMOS... NOSOTROS NO SALIMOS A EMPATAR". Demichelis lamentó la igualdad ante Boca y este es su análisis... "RIVER MERECIÓ UN POQUITO MÁS".



El conductor de River también advirtió que sus dirigidos todavía no llegaron a su pico de rendimiento: "Si bien estamos en la mitad de los 14 partidos en búsqueda de meternos entre los cuatro para jugar los cuartos, queremos terminar primeros por el prestigio y porque la historia nos exige esto. Central no quedó líder y fue campeón, tenemos que clasificar porque después no hay ventaja. Hay cosas buenas, como que no perdimos, somos de los que menos nos convirtieron, somos el que más generó, creo que el que más convirtió... Miremos el vaso medio lleno".