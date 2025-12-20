La filosa reflexión de Morena Beltrán por la situación de Lucas Blondel en Boca: "Nunca lo quisieron"

La periodista advirtió que se siente "culpable" por la falta de continuidad del lateral en el Xeneize y se mostró preocupada por la "incertidumbre" en cuanto a su futuro.

El último semestre de Lucas Blondel en Boca estuvo marcado por la frustración y la falta de oportunidades. Luego de su participación en el Mundial de Clubes, el lateral derecho perdió terreno de manera notoria en la consideración del cuerpo técnico y quedó relegado tanto durante el ciclo de Miguel Ángel Russo como en la posterior etapa con Claudio Úbeda. Esa situación se tradujo en un dato contundente: no sumó ni un solo minuto de juego a lo largo del Torneo Clausura , pese a haber sido una pieza habitual en etapas anteriores.

El difícil presente deportivo del ex Tigre y Atlético Rafaela coincidió, paradójicamente, con un momento relevante de su carrera internacional. El también carrilero fue convocado por primera vez a la Selección de Suiza , un logro que parecía confirmar su crecimiento futbolístico, pero que no tuvo correlato en el Xeneize. En ese contexto, Morena Beltrán , pareja del jugador y reconocida periodista deportiva, se refirió públicamente a la situación y puso en palabras la incertidumbre que atraviesan desde hace meses.

“Estos últimos seis fueron los más difíciles porque tenemos la incertidumbre, al día de hoy, de por qué el cuerpo técnico nunca lo quiso o lo quiere tan poco ”, expresó, dejando en claro que no encuentran una explicación deportiva para la marginación del defensor. La conductora también se refirió a versiones que circularon en torno a una posible influencia de la relación personal entre ambos en la falta de minutos, ya que en las redes se rumoreaba que él era el "topo" del grupo.

¿BLONDEL NO JUEGA EN BOCA PORQUE ESTÁ DE NOVIO CON UNA PERIODISTA DE ESPN? “Es difícil cuando ves a alguien entregarse tanto y del otro lado no se valora” - Morena Beltrán admitió sentirse responsable por las pocas posibilidades que tuvo su novio en el primer equipo https://t.co/GSvraiwQu9 pic.twitter.com/Y6Hl5YJoia

“Sí, sé que se dijo eso, pero es incomprobable, aunque me siento culpable. En su momento dijeron que no jugaba por el vínculo que tengo con él. Él está desde mediados de 2023 y es el quinto entrenador que tiene. Con los cuatro anteriores podrá haber sido titular o suplente, pero jugó”, señaló la comunicadora. En ese sentido, remarcó el impacto emocional que genera ver a un futbolista comprometido con su trabajo sin recibir respuestas al borde de la línea de cal: “Es difícil cuando ves a alguien entregarse tanto y que del otro lado no se valora”.

Para cerrar, Beltrán lamentó especialmente el momento en el que se produjo el bajón futbolístico de su pareja. “Que no haya una oportunidad en uno de los mejores momentos de la carrera... porque está yendo al seleccionado y venía haciendo bien las cosas. Son cosas que pasan en el fútbol, que no le gustes al entrenador”, reflexionó con resignación.

Embed

Qué puede pasar con Lucas Blondel en el mercado de pases

Ante la falta de competencia, Blondel tomó una decisión poco habitual: pidió bajar a la Reserva dirigida por Mariano Herrón para mantenerse activo y no perder ritmo. Con el primer equipo apenas fue convocado en contadas ocasiones y nunca ingresó desde el banco, una señal clara de que no estaba en los planes inmediatos del DT.

De cara al próximo mercado de pases, el futuro del lateral aparece abierto. Con la mirada puesta en el Mundial y la necesidad de sumar minutos, una salida comienza a tomar fuerza. Racing y Argentinos Juniors siguen de cerca su situación y evalúan la posibilidad de presentar una oferta por un préstamo. En números, la temporada 2025 de Blondel refleja ese escenario irregular. Disputó 12 partidos con la camiseta del cuadro azul y oro, 32 desde su llegada al club, con cuatro goles convertidos en ese total, y sumó además cuatro encuentros con el combinado alpino.