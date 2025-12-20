Ya respondió: qué le dijo Paulo Dybala a Boca en medio de los rumores sobre su llegada

El campeón del mundo suena para llegar al Xeneize, pero todo parece indicar que su arribo se aplazará más de la cuenta.

El sueño de ver a Paulo Dybala con la camiseta de Boca no se concretará en el corto plazo, pero tampoco quedó descartado de plano. El primer contacto entre el club y el entorno del futbolista ya tuvo respuesta: el delantero de 32 años no saldrá de la Roma en enero porque pretende respetar el contrato vigente, aunque dejó abierta la puerta para una eventual llegada a mediados de 2026, cuando quedará en libertad de acción. En ese escenario, Juan Román Riquelme planea avanzar con una propuesta formal para intentar seducirlo.

La información va en sintonía con declaraciones recientes del entorno familiar del jugador, que alimentaron la ilusión xeneize. Catherine Fulop , suegra del surgido en Instituto, deslizó públicamente que la posibilidad de jugar en el club azul y oro es real, aunque no inmediata. “Oriana es la que está hinchando las pelotas, que se quiere ir de Roma. Porque como se fue Lea y Cami, ellos eran así curruñitas, hacían pijamadas , estaban todo el día juntos. Si es, es para junio. Ahora no, ahora Oriana va a ser mamá en marzo y yo tengo pasaje para Roma en enero”, expresó la actriz.

Puertas adentro, la dirigencia ya contemplaba que la operación no sería viable en este mercado: ocurre que el contrato vigente del cordobés con el elenco italiano y las dificultades económicas y deportivas para sacarlo anticipadamente del Viejo Continente hacían prever un escenario complejo. Sin embargo, la ilusión permanece intacta: la institución de La Ribera imagina al volante ofensivo como refuerzo estrella para la segunda mitad del año, con la Copa Libertadores como gran objetivo y la expectativa de contar con él en instancias decisivas.

Catherine Fulop admitió que Paulo Dybala puede llegar a #Boca La suegra del futbolista se refirió a la posibilidad de que el cordobés vuelva al país para jugar en el Xeneize y reveló un factor clave en la decisión ¿Crees que se dará? pic.twitter.com/ZqX1L2z2SX

En ese primer acercamiento no hubo una oferta formal. Se trató, más bien, del inicio de una gestión a largo plazo, con la conciencia de que no será sencilla pero con antecedentes alentadores. El caso de Leandro Paredes funciona como ejemplo: el mediocampista no arribó en el verano, sino a mitad de año, luego de un proceso de charlas y convencimiento. En ese mismo camino, el campeón del mundo aparece como una pieza clave para tentar al ex Juve, ya que mantiene una relación cercana y participa activamente de las gestiones.

Dybala 2 El volante ofensivo no ve con malos ojos arribar al Xeneize.

Qué tiene pensado Paulo Dybala de cara a su futuro en Europa

Mientras tanto, Dybala seguirá enfocado en su presente europeo: le restan seis meses de vínculo y la decisión es cumplirlos. De hecho, tras confirmarse este panorama, volvió a ser titular en un partido exigente frente a Juventus, luego de varios encuentros relegado en la consideración del entrenador Gian Piero Gasperini. Ese regreso refuerza la idea de que el oriundo de La Docta aún tiene un rol importante y no piensa forzar una salida.