Atención, Boca: un ex entrenador de Hinestroza explicó qué le puede aportar al Xeneize

El jugador colombiano había sido pedido por Miguel Ángel Russo en junio y finalmente podría llegar en este mercado de pases.

El entrenador Javier Gandolfi , que dirigió a Marino Hinestroza en Atlético Nacional , destacó con firmeza las condiciones del delantero colombiano y aseguró que "está preparado para dar el salto a Boca ", club al que está a un paso de incorporarse en este mercado de pases.

El técnico argentino, que estuvo al frente del conjunto colombiano entre enero y septiembre de este año, elogió sin matices al atacante de 23 años y lo definió como “un jugador que en el fútbol mundial se perdió” .

Gandolfi recordó sus primeros contactos con Hinestroza y remarcó el impacto que le generó su talento: “A Hinestroza no lo conocía y me lo nombraban mucho. Cuando tuve la primera impresión les dije a mi cuerpo técnico: ‘Va a tener un futuro cercano de selección’” , afirmó en declaraciones para Radio Continental .

Durante su ciclo en Atlético Nacional, Gandolfi dirigió al delantero en 36 partidos, en los que convirtió cinco goles y fue parte del plantel que se consagró campeón de la Superliga de Colombia.

En ese contexto, el ex defensor de Talleres y River, que acumuló 51 encuentros como entrenador del Verde, subrayó que Hinestroza reúne las condiciones necesarias para jugar en el club Xeneize.

Marino-Hinestroza

“Es totalmente desequilibrante y en el uno contra uno van a ver que tiene mucho más acierto que derrota. Tiene la cabeza para jugar en Boca. Tiene muchísimas herramientas para aportarle a la institución”, sostuvo.

El entrenador también profundizó en las características futbolísticas del atacante, destacando rasgos que considera cada vez menos frecuentes: “Es muy rápido y tiene mucho desequilibrio. Tiene la picardía y el potrero que hoy se perdió. Tiene gol, es atrevido y está preparado de la cabeza”, explicó.

Además, Gandolfi valoró la evolución que tuvo Hinestroza en los últimos años, tras sus pasos por Palmeiras y Pachuca de México: “Puede jugar en ambas bandas. Entendió que en el fútbol hay dos facetas y sabe tanto atacar como defender. Se convirtió en un jugador más completo”, analizó.

Por último, el técnico argentino se mostró convencido de que el delantero se adaptará sin inconvenientes a la exigencia del fútbol argentino y al peso del club: “No le va a pesar la camiseta. Atlético Nacional tiene 16 millones de hinchas, es muy parecido a lo que es Boca en Argentina”, concluyó.

Boca quiere a la figura de San Lorenzo

Boca Juniors habría iniciado contactos formales para intentar sumar al defensor central Gastón Hernández, actualmente en San Lorenzo, en el marco de un mercado de pases donde el club buscaría reforzar la última línea con futbolistas de experiencia en el medio local.

El marcador central está al tanto del interés del “Xeneize” y habría mostrado predisposición a escuchar una propuesta concreta en caso de que las conversaciones avancen.

Gastón Hernández- Portada

Según pudo trascender, las dirigencias de Boca y San Lorenzo ya habrían comenzado a trazar líneas de diálogo con el objetivo de evaluar una transferencia definitiva, aunque por el momento no existiría una oferta formal presentada. En La Ribera analizarían diferentes alternativas defensivas, mientras que el Ciclón no descartaría negociar la salida del jugador si las condiciones económicas resultan favorables para la institución.

Hernández, de 27 años, habría sido uno de los defensores con mayor continuidad en San Lorenzo durante la temporada 2025/26. En ese período, disputó 15 partidos oficiales, todos como titular, acumulando 1.305 minutos en cancha, con apenas una suplencia. En cuanto a la disciplina, recibió tres amonestaciones y no registró expulsiones, un dato que suele ser valorado al momento de analizar el rendimiento de un marcador central.