La foto: así es el profesor gigante de gym de Lionel Messi

Los 36 años que lleva en su espalda el astro rosarino Lionel Messi no son motivos para que el futbolista pierda de vista el entrenamiento de alto rendimiento que mantiene desde su comienzo en el fútbol profesional. A pesar de haber conseguido los trofeos con los que todos los futbolistas sueñan ganar, el diez de Inter Miami continúa su puesta a punto y no le pierde pisada al entrenamiento de gimnasio, a pesar de estar en vacaciones ya que finalizó su temporada con el equipo que milita la Major League Soccer (MLS) y la Selección argentina .

El exjugador del París Saint Germain compartió una publicación en sus redes sociales donde se mostró junto a su pareja, Antonela Roccuzzo , y su entrenador físico, que sorprendió por la increíble estatura que exhibió en la imagen. El nombre del entrenador es Bret Contreras , más conocido como "The Glute Guy" (en inglés 'el tipo de los glúteos') , un entrenador que se destaca en el entrenamiento de glúteos.

Messi-entrenamiento.jpg

Además de la foto que compartió Antonela junto a Leo y su entrenador, Bret compartió un video de Messi realizando dominadas, en el que anto comentó “dominado”.

Una nueva nominación para el premio The Best de la FIFA

En las últimas horas se confirmó que Lionel Messi está entre los nominados para la terna del premio The Best de la FIFA, al mejor jugador del mundo. En el período entre el 19 de diciembre del año pasado (un día después de finalizado el Mundial de Qatar) y el 20 de agosto de este año. En este lapso, si bien no tuvo éxitos rutilantes, estuvo con el PSG, lideró la tabla de asistencias y logró consagrarse campeón de la liga francesa antes de iniciar su carrera en el fútbol de los Estados Unidos.

Sin embargo, estas actuaciones bastaron como para que Lionel se meta en la terna definitiva junto al “duelo del futuro”: Mbappé y Haaland. El francés tuvo un año similar al de Messi, aunque en su caso fue el goleador del torneo de Francia. Pero el noruego, en cambio, jugó una temporada deslumbrante en la que fue el Botín de Oro europeo y ganó el triplete (Premier League, FA Cup y Championes League) con el Manchester City.¿Le alcanzará para ser el The Best? En el Balón de Oro, que incluyó el Mundial, perdió ante Messi.

Ahora todo indica que el premio irá a manos del noruego pero, como dice Guardiola, “el peor año de Messi es igual al mejor del resto”. El 15 de enero, en Londres, se conocerá la respuesta.