La frase de Almirón que calentó a los hinchas de Boca tras perder con Defensa

“En el primer tiempo fue claro el dominio nuestro, las situaciones de gol, pero tenemos que concretar. Ellos con muy poquito nos generaron dudas, estaba controladísimo el partido y cae el gol de ellos”, mencionó haciendo alusión a la falta de eficacia de Boca, algo que también preocupa a los hinchas.

“Entramos en el desorden al final y no nos puede pasar. Hablaré con los muchachos porque son cosas para trabajar. Esta derrota nos duele a todos. Hay detalles a mejorar si queremos pelear por cosas importantes”, expresó marcando que él también siente preocupación por el nivel del equipo.

Jorge-Almirón-Boca.jpg

Por último, los hinchas no quedaron conformes con cómo le bajó el precio a la derrota, la cual debería ser una alerta para las semifinales de la Copa Libertadores. “Yo no me puedo volver loco por un mal resultado, no puedo decir que el equipo no intenta, pero tenemos que ser concretos”, desestimó Jorge Almirón.

Por último, habló de los partidos más importantes del semestre y trató de llevarle calma a la gente: “Al partido de Palmeiras, que es el que les interesa a todos, el equipo llega muy bien. No tengo dudas de eso. Tengo un equipo de hombres. Nos tocó perder y hay que asumir la derrota. Yo soy el más responsable”.