La frase de Ángel Correa que sorprendió al firmar en México

“Increíble, no me lo esperaba. Por esto vine acá, porque sé que son la mejor hinchada de México y muy feliz por el recibimiento”, expresó visiblemente conmovido por la cálida bienvenida que le brindó la afición de Tigres. Correa, de 30 años, firmó contrato por cinco temporadas y fue presentado como el gran refuerzo del club para disputar el Torneo Apertura 2025.

Ángel Correa quedó sorprendido por el recibimiento en Tigres, calificó a la afición como la mejor de México y ya promete entrega total



El argentino quiere demostrar en la cancha todo lo que puede aportar al club



La decisión de Ángel Correa de ir a México

El paso a Tigres no fue una decisión tomada a la ligera. Correa venía evaluando hace tiempo la posibilidad de un cambio de rumbo. “Fueron muchos años en el Atlético, fui muy feliz. Me voy tranquilo porque dejé todo. Sentí que era el momento de un cambio y con mi familia decidimos que tenía que ser Tigres”, declaró el ex San Lorenzo, dejando en claro que la elección del club mexicano respondió tanto a cuestiones deportivas como personales.