La frase de Briatore que le abre más las puertas a Colapinto a Alpine

El día que Franco Colapinto vuelva a la Fórmula 1 llegará tarde o temprano. Al parecer más temprano que tarde ante los malos resultados del piloto titular Jack Doohan que no logra encaminarse por una senda positiva de resultados y atraviesa un momento de errores y malos resultados que condenan a la escudería Alpine a batallar con uno de sus monoplazas en el fondo de la tabla.

“Oigo hablar de presión, pero si querés correr en F1, siempre la vas a tener... Así que si me dicen que un piloto tiene presión porque hay otro que podría ocupar su puesto, espero que esto sea una motivación para hacerlo bien. ¿Doohan? Cuando llegué ya tenía contrato con él; no tuve influencia en esto. Pero siento que Doohan tiene presión, así que lo descarto, porque está en la Fórmula 1. Si alguien lo hace bien, no hay problema en cambiar. Ahora estamos evaluando, veremos cómo van las próximas carreras y luego decidiremos”, dijo el director abriendole la puerta a Colapinto.