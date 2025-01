La frase de Fernando Gago que ilusiona a los hinchas de Boca con Leandro Paredes

El inicio del año no pudo ser mejor para Boca. Con una contundente goleada 5-0 ante Argentino de Monte Maíz por la Copa Argentina, el equipo dirigido por Fernando Gago mostró solidez en defensa y contundencia en ataque. Los goles de Exequiel Zeballos, Miguel Merentiel, Lucas Janson, Milton Giménez y Kevin Zenón aseguraron el pase a los 16avos de final, pero la noticia más esperada por los hinchas está fuera del campo: la posible llegada de Leandro Paredes.

Según trascendió, Gago mantiene un contacto constante con Paredes y se ha puesto al frente de las negociaciones para convencer al actual jugador de la Roma. “Lo llama siempre y es el que se puso a cargo de convencerlo, no hay dudas”, reveló el periodista Gastón Edul de TyC Sports. Además, se espera que en la última semana de enero, Boca presente una oferta que cubriría entre el 70% y el 80% del contrato que Paredes percibe en el club italiano.

El mercado de pases para el Xeneize aún está abierto, y las incorporaciones no se detendrán hasta el cierre definitivo en marzo. Además de la ilusión por Paredes, el club ya sumó siete refuerzos, y no descarta nuevas llegadas, como la de un marcador central. Gago dejó entrever esta posibilidad: “Hay variantes para jugar en esa posición, como Rodrigo Battaglia. Hasta que no cierre el libro de pases, hay situaciones de mercado que pasan hasta el último día”.

Gago 1.jpg Leandro Paredes

Fernando Gago habló tras la victoria en Copa Argentina

En cuanto al armado del equipo, el técnico destacó su intención de mantener una identidad de juego definida. “Queremos tener una idea de juego que se sostenga constantemente, independientemente de los nombres. Será clave el aspecto físico de los futbolistas”, comentó. Gago también habló sobre la situación en el arco, donde Chiquito Romero continúa recuperándose de su lesión. “Romero empieza su recuperación ahora, veremos el tiempo que le demanda. Luego será una competencia. Voy a necesitar a todos”, aseguró, anticipando su intención de rotar jugadores para afrontar el exigente calendario.

La posible incorporación de Leandro Paredes genera ilusión en los hinchas de Boca, que sueñan con ver al mediocampista campeón del mundo nuevamente con la camiseta azul y oro. Sin embargo, las negociaciones con el jugador y la Roma serán claves para definir si el regreso se concreta en las próximas semanas.