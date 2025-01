Por qué en Boca todavía están ilusionados con la llegada de Leandro Paredes

Pero, aun así, existen motivos por los cuales es encuentro todavía no se dio así como también razones para imaginar que puede suceder pronto. De todas maneras, el paso del tiempo es clave y, si las ofertas no se materializan, la cuestión se torna cada vez menos factible.

Paredes 1.jpg

Las esperanzas de Boca de repatriar a Leandro Paredes

Hace ya varias semanas, desde el club de la Ribera le hicieron una oferta contractual al mediocampista de Roma, un ofrecimiento que, de todas maneras, no se materializó de la misma manera que se imaginó inicialmente.

Está claro que cualquier oferta por un jugador como Paredes será elevada para el fútbol argentino, pero el ofrecimiento que le hizo llegar el Xeneize no tuvo la fuerza que tiene que tener una que intente convencer a un futbolista del calibre del campeón del mundo, dos veces campeón de América y en plena vigencia en Europa, a los 30 años.

PAREDES-DYBALA-PORTADA (1).jpg

Cabe aclarar que la decisión de pegar la vuelta no estará únicamente anclada en lo económico, pero no deja de ser una parte necesaria de acordar. La falta de fuerza en esa primera oferta, sumada a la continuidad que encontró el mediocampista con Claudio Ranieri hacen que las chances de Boca disminuyan, pero no desaparecen.

La nueva oferta que Boca le haría a Leandro Paredes

Así, ese primer acercamiento quedó en la nada. De todas maneras, los contactos entre Paredes y Gago son cotidianos, casi diarios. El entrenador le quema la cabeza e insiste con que lo quiere en su plantel. Ante esto, en los últimos días surgió la información que indica que Boca prepara una nueva oferta para el fin de enero, mucho más potente, para intentar convencer al jugador de pegar la vuelta.

Sin entrar en números, alrededor del 70 o 80 por ciento de lo que actualmente gana como futbolista de la Roma. Ante eso, la cuestión podría tomar otro color y no todo es tan claro. De todas maneras, ese ofrecimiento primero debe materializarse y rápido, dado que los tiempos apremian y viene siendo titular con Ranieri en el conjunto de la capital italiana.