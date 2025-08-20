La frase de Gustavo Costas sobre el arbitraje de Wilmar Roldán

El entrenador de Racing se expresó sobre el rendimiento del árbitro que quedó en el centro de la polémica por el penal convalidado para su equipo.

Racing sacó pecho en su casa con el apoyo de su gente y terminó consiguiendo el pase a la siguiente ronda de la Copa Libertadores luego de ganar por 3-1 en su casa que determinó un resultado global por 3-2. Gustavo Costas explotó de emoción en el campo de juego tras conseguir el anhelado pase a la siguiente ronda, pero a pesar de haber obtenido la victoria no se olvidó de dejarle un fuerte mensaje a l arbitraje del encuentro.

El entrenador no evitó meterse de lleno en las polémicas que generó el árbitro Wilmar Roldán. Sin embargo en esta oportunidad algunas jugadas finitas terminaron siendo indirectamente un beneficio como el penal a Maravilla Martínez que luego fue reemplazado por gol: " Para mí fue el penal . Le pega en la nuca el codazo. No quiero hablar de los árbitros... para mí fue, sinceramente", dijo Costas sobre la jugada polémica.

Por otra parte el DT de la Academia se refirió a la sorpresiva expulsión a Marcos Rojo y Bruno Zuculini cuando ya estaban en el banco de suplentes tras jugar el encuentro: " Estaba sentado a dos metros. Rojo no dijo nada . Le había puesto amarilla, se dio vuelta, se iba caminando y le pone la roja . No escuché nada. La verdad me sorprendió".

Otras frases de Costas en conferencia

PENAL PARA RACING. ¿Qué te parece?





El merecimiento de avanzar: "Los chicos dejaron todo en el campo de juego. Sabíamos que era difícil, que no iba a ser fácil. Con la gente nuestra en el Cilindro demostramos que somos fuertes. Le agradezco a la gente. Nos merecíamos esta alegría".

El cambio de Cambeses por Arias: “Estaba hablado, lo hablamos entre cuerpo técnico. Tomamos esa decisión y ya”

La charla del entretiempo: “Les dije que esta era la final. Que estén atentos y concentrados porque te salían de contra. Las finales se ganan, le dije. Teníamos que salir como empezamos el partido. Estoy muy contento por este grupo que cada vez te regala más cosas”.

"NOS MERECÍAMOS ESTA ALEGRÍA". Gustavo Costas tras la épica clasificación de Racing a los cuartos de final de la Copa tras vencer a Peñarol.





Sobre las críticas internas: “A veces te dan ganas de irte porque escuchas tantas cosas ridículas. No hay nada de respeto y uno está desde los 12 años acá. Tenés que escuchar a alguno que te critica por los cambios o tácticamente. Me han venido a buscar de Brasil, y todos te elogian. Después tenés que escuchar cada cosa... Trato de no hacerlo, pero te llegan. Las puertas están abiertas para todos los racinguistas, el que quiere venir que se suba. Vamos a la guerra siempre".

Un argentino a semis

La clasificación a cuartos de final abre lugar a un duelo entre argentinos: el cruce frente a Vélez, que eliminó a Fortaleza con una victoria 2-0 en Liniers. Al menos un representante de nuestro país se meterá entre los cuatro mejores del torneo.