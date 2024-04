La frase más fuerte que dijo el relator más querido por River tras perder el superclásico

Una vez resueltos los inconvenientes técnicos, Costa Febre retomó su tarea, pero no pudo evitar expresar su frustración: "Me perdí el gol de Borja, me quiero cortar los huevos", lamentó en vivo. Posteriormente, criticó la actuación del árbitro, a quien consideró "demasiado temeroso para sacarles tarjetas amarillas a jugadores importantes del clásico", en referencia a una falta de Edinson Cavani sobre Leandro González Pírez.