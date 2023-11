La fuerte agresión que recibió Garnacho de un jugador europeo

Es que el partido estuvo lleno de momentos polémicos protagonizados por Alejandro Garnacho. A pesar de participar en el segundo gol de su equipo, el argentino llamó la atención por sus acciones fuera del campo. Intentó pisar el punto penal en el momento previo al empate 2-2 y, en el 3-2, mandó a callar a la hinchada local. Estas actitudes no solo generaron críticas, sino que también alimentaron la tensión en un encuentro que terminó con una derrota por 4-3 sobre la hora.

Dennis Vavro, defensor de Copenhague, no dudó en expresar su descontento: "Vi que intentó hacer algo con el punto de penalti, pero Kevin Diks lo evitó. En nuestro campo. Para mí es un payaso". Vavro recordó el enfrentamiento anterior en Old Trafford, donde Garnacho intentó romper el punto penal antes de una atajada crucial de André Onana.

Qué dijo Dennis Vavro sobre Alejandro Garnacho

Pero el jugador del Copenhague no terminó ahí y siguió enojado con el argentino. “Una cosa es hacerlo en su cancha en el minuto 97, pero aquí, en la primera parte... No entiendo por qué intentó hacer eso, no le conviene”, opinó el futbolista.

Alejandro Garnacho 2.jpg Alejandro Garnacho

“A veces a la gente de los grandes clubes les toca agachar la cabeza. Pero también hay que entender que son seres humanos. Hubo una jugada en la que le quité el balón dentro del área e intentó simular una falta. Yo le dije algunas cosas no tan agradables, pero con respeto. Es una realidad que en el contexto que estaba el partido, no le convenía hacer eso. Y se lo hice saber”, agregó Dennis Vavro sobre Garnacho.

El panorama del Manchester United se oscurece cada vez más, con un rendimiento irregular en la Premier League y una eliminación prematura en la Carabao Cup. La derrota ante Copenhague en la Champions League solo profundiza la crisis del equipo inglés, mientras que las acciones de Garnacho generan controversia y críticas en un momento crucial para los Diablos Rojos.