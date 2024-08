La fuerte bomba de Acuña contra la dirigencia de Racing tras su debut en River: "Se manejaron muy mal"

Por supuesto, en las horas previas a la primera presentación del crack neuquino hubo especulaciones con respecto a los motivos por los cuales no pegó la vuelta a la Academia, pese a que su debut oficial se produjo con la camiseta de Ferro en la B Nacional. El futbolista albiceleste, pese a los rumores, prefirió no hablar en la previa y saltó al campo de juego con todo el ímpetu: tuvo una destacada prestación en defensa , pero no logró desnivelar en ataque más allá de algunos destellos de calidad.

Una vez finalizado el encuentro, el defensor resaltó el apoyo de los hinchas del elenco de Núñez -fue el más aplaudido por la parcialidad local cuando la voz del Monumental dio las formaciones- y contó que la charla con el Muñeco fue clave para su arribo : "Estoy feliz de volver al país. Está claro que queremos cumplir los objetivos, este es un grandísimo club, un club copero La verdad es que me recibieron muy bien, pero hay que seguir trabajando. Me tengo que acomodar a lo que quiere el técnico ".

A su vez, Acuña contó cuáles son los principales objetivos que tiene en mente tras recalar en el cuadro rojiblanco: "Me ilusiona la chance de ganar la Copa Libertadores. Hoy costó mucho, fue un partido muy trabado y muy físico. Antes de venir acá hablamos mucho con Marcelo sobre lo que él quería de mí, de lo que yo podía dar y me convenció". Aún así, lo que nadie esperaba era que el neuquino despotricara contra los altos mandos de la Academia en zona mixta.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/porqueTTarg/status/1827884569221071171&partner=&hide_thread=false “Acuña”



Porque reveló que sufrió amenazas de la dirigencia de Racing, y los acusó de mentir: "El único que me llamo fue River. Los dirigentes de Racing se manejaron muy mal. Me ensuciaron a mi, a mi familia, recibí amenazas. Solo por lavarse las manos ellos". pic.twitter.com/5n9FjzpvLx — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) August 26, 2024

La picante acusación del Huevo contra las autoridades de la Academia

"Voy a decir esto y no quiero hablar más. Sinceramente, el único que me llamó fue Marcelo, y ningún otro club preguntó cuando sabían que me iba a ir. Los dirigentes de Racing se manejaron muy mal, tengo que reconocer que recibí amenazas de mucha gente, mi familia también sufrió todo eso. Por eso no dudé en aceptar la propuesta de River, me ensuciaron a mí solo por lavarse las manos ellos", sentenció, tajante, el carrilero que también vistió la camiseta del Sporting de Lisboa de Portugal.

"Recibí amenazas de mucha gente" "Recibí amenazas de mucha gente"

Qué había dicho Gustavo Costas sobre la firma de Acuña con River

La contratación de Acuña se llevó a cabo prácticamente en tiempo récord y hasta el propio entrenador del equipo de Avellaneda, Gustavo Costas, se refirió al tema luego del triunfo por 6-1 frente a Huachipato en la ida de los octavos de final de la Sudamericana: "No me voy a meter en eso porque es opinar al pedo. No lo conozco al chico, no es nacido en Racing. Si firmó con River, por algo será...". Víctor Blanco, el presidente de la institución blanquiceleste, respondió sobre el caso con evasivas. La polémica parece haber sumado un nuevo capítulo.