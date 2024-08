La foto chicanera de River con los tres campeones del mundo

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/1826742838119596336&partner=&hide_thread=false Pezzella Armani Acuña



River, entre los 2 clubes del planeta con más campeones del mundo vigentes en su plantel pic.twitter.com/A7rHocnNfw — River Plate (@RiverPlate) August 22, 2024

¿River espera más refuerzos?

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, aclaró que no existió ningún interés por el colombiano James Rodríguez. “No, no hablé con James Rodríguez. Quiero bajarle un poco la espuma a lo que se dijo en las últimas horas. Estamos bien. Se ha hecho una bola y lamento decirles que no es así “, expresó Marcelo Gallardo en conferencia de prensa.