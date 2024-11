La fuerte carta de Adam Bareiro para los hincha de River

El River Plate de Marcelo Gallardo vive un momento incómodo en su actualidad, ya que después de quedar eliminado en la Copa Libertadores, su máximo objetivo en el año, no pudo terminar de hacer pie en la Liga Profesional, y si bien arrimó por momentos a los primeros puestos, hoy ya casi se encuentra sin chances de campeonar.

El entrenador Millonario continúa trabajando con el plantel para buscar su mejor versión en este cierre de año y también para empezar a consolidar un equipo de cara al 2025. Pero, en ese contexto recientemente circularon versiones de que el delantero paraguayo Adam Bareiro no estaría más en el plantel y buscaría su salida, cosa que lo obligó a dar un comunicado al respecto.

Con pocas posibilidades desde su arribo al club en julio de este año, el delantero solo fue titular en cinco oportunidades e ingresó desde el banco 10 veces. Hasta ahora, no ha podido marcar ni de influir en el marcador con una asistencia, con un nivel que lo deja en la mira. Esto alimentó los rumores de sus deseos de alejarse de Núñez, que ahora él mismo desestimó a través de una historia de Instagram.

“Hinchas de River, quiero salir a aclarar algo sobre lo que se está diciendo: eso de que 'Me quiero ir volando de River' es totalmente falso. No sé de dónde salió, pero no tiene nada que ver con la realidad", manifestó Bareiro en sus redes sociales.

image.png

Y además, agregó: "Estoy comprometido al 100% con el club, con mis compañeros y con ustedes, que siempre están alentando. Para mí, defender esta camiseta es un orgullo y cada día doy lo mejor para estar a la altura de lo que River y su gente merecen. Les agradezco a los hinchas por el apoyo de siempre. No se dejen llevar por los rumores sin sentido".

Lo cierto es que, desde su llegada al club, Marcelo Gallardo solo lo usó desde el comienzo las veces que precisó preservar jugadores, además de la ida ante Talleres por los octavos de la Copa Libertadores, con Miguel Borja lesionado. Su rendimiento, hasta ahora, no ha cumplido con las expectativas.

Bareiro y sus números en River

image.png

Desde su llegada a mitad de año, por pedido de Martín Demichelis, Adam Bareiro participó en 15 de los 24 partidos que disputó el equipo. En solo cinco de esos fue titular y acumula hasta el momento 557 minutos, entre Copa Libertadores (146') y Liga Profesional (411'). Todo sin poder haber anotado un gol con la camiseta de River.