La fuerte decisión que tomó Maxi Romero luego de la derrota de Racing frente a Boca

En términos estadísticos, en lo que va del año, el joven de 24 años ha anotado 5 goles en 30 partidos en diversas competiciones, siendo titular en 25 de ellos. Esto generó preguntas sobre por qué Fernando Gago, el entrenador de Racing, confía constantemente en Romero. Ante esta interrogante, Gago defendió a su jugador, destacando su contribución al equipo y su confianza en él. A pesar de las críticas, el entrenador expresó su respaldo inquebrantable a todos los jugadores del plantel, incluyendo a Romero.

"Maxi tiene un trabajo espléndido para el equipo y yo confío muchísimo en él. Yo no le puedo responder y decirle exactamente al hincha, porque es hincha. Y lo entiendo, eh, lo entiendo porque el hincha quiere que el 9 haga goles. Eso está claro. Hay un montón de determinaciones que te llevan a poner a un jugador o no. No es el resultado. [...] Maxi sabe que yo confío en él como confío en todos los jugadores del plantel. No pasa por defenderlo o no, yo creo en todos los futbolistas que están y los voy a defender a muerte. Sea quien sea y eso no lo voy a cambiar jamás", aseguró en una conferencia de prensa cuando le preguntaron las razones detrás de la titularidad de Romero.