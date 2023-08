La fuerte denuncia de Mauricio Cuero contra la CD y el vestuario de Independiente

"Primero que todo es una lástima que un Club tan grande y respetado como Independiente esté pasando por esta situación. Esto que voy a decir lo diré con mucho respeto hacia el Club y la hinchada. Voy a dar mi versión corta, ya que después de mi salida del club he recibido muchos mensajes y llamados para dar entrevistas de lo sucedido, pero me llamé a silencio", comenzó su mensaje el futbolista de 30 años.

El colombiano evitó mencionar nombres directos, pero no escatimó detalles. "Si les cuento todo lo que pasa en el vestuario de fútbol tendríamos que sentarnos hablar por días y no es la idea, sólo quería expresar esto que pasaba a diario y que luego influyó en las decisiones técnicas. Quise ayudar y dar lo mejor de mí, pero no se me permitió. Quiero que sepan que les deseo lo mejor y que el club pueda volver a estar donde se merece. Recuerden esto siempre. Nadie sabe lo de nadie", concluyó Cuero, ex futbolista de Independiente.

Mauricio Cuero 1.jpg

El paso de Cuero por Independiente estuvo lejos de ser positivo. A pesar de su llegada en enero de 2023 desde Banfield, su participación en el equipo resultó opacada. El extremo, que apenas disputó 11 encuentros oficiales, fue objeto de críticas por parte de los hinchas del Rojo, quienes cuestionaban su bajo rendimiento y su estado físico. En medio de las turbulencias del club, Cuero optó por alejarse y su descargo dejó al descubierto las tensiones internas que marcaron su experiencia en la institución.