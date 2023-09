La fuerte frase del Chicho Serna sobre cómo juega el Boca de Jorge Almirón

El Consejo de Fútbol del Xeneize, representado por el Chicho Serna , se pronunció sobre la situación actual del equipo. Serna, quien se mostró optimista ante lo que se avecina, enfatizó en la necesidad de mejorar el juego del equipo: "Siempre queremos que el equipo juegue mucho mejor. Evaluamos la serie ante Racing y fuimos ampliamente superiores al rival, pero hacemos una autocrítica y no convertimos goles. Por eso siempre queremos más, que el equipo juegue mucho mejor y que sea mucho más contundente".

La conocida "mística copera" de Boca Juniors es un factor que no pasa desapercibido para Serna. A pesar de las dificultades, el colombiano destacó la experiencia y juventud del plantel, así como la comprensión del cuerpo técnico sobre cómo jugar la Copa Libertadores: "Creo que al final la mística en la Libertadores juega un papel importante y tenemos esa ilusión que es llegar a la final, estamos con fe y también convencidos de que nos tocó un rival muy difícil".

El calendario apretado del equipo, que incluye el Superclásico ante River Plate en medio de la serie contra Palmeiras, generó críticas por parte de Serna hacia la AFA: "Nuestros torneos locales tienen que mirar el calendario Conmebol y jugar con eso un poco".

Chicho Serna Boca Juniors 1.jpg

Además, el consejero se refirió a la situación de su compatriota Sebastián Villa y la controversia en torno a su ausencia en el equipo: "Yo no pienso en si es desagradecido o no. Lo único que digo es que Boca ha cumplido pagándole el contrato. Obviamente, si un futbolista no se presenta, el club tiene que tomar cartas en el asunto, se llame Chicho Serna o Chelo Delgado. Al club le corresponde defenderse y se está defendiendo como tiene que ser".