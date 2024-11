La fuerte polémica entre D'Onofrio, Toviggino y Lunati luego de River-Barracas

En ese contexto, D'Onofrio se expresó durante el cotejo a través de X (twitter): "Estoy viendo a River es una vergüenza el arbitraje. No se juega. Estamos matando al fútbol de Argentina".

donofrio twit.jpg

Toviggino salió al cruce del expresidente del Millo y citándole el twit, respondió: “¿Qué pasó? Te dieron ganas de postear. Septiembre la última vez. Bueno amigo, vos también fuiste dirigente deportivo. Te bancamos en esta, ya que estás atrás de alguna designación del Gobierno Nacional. Ojalá sirva para que lo hagan. Preferible vos al motonauta traidor”.

Además de acusarlo de querer un cargo en el gobierno de Javier Milei, de paso repartió para Daniel Scioli, que fue referente del peronismo, vice presidente de Néstor Kirchner, gobernador de la provincia de Buenos Aires y ahora es uno de los principales funcionarios del presidente libertario.

Lunati se metió para defender a D'Onofrio

El exárbitro confesó ser hincha de River después de retirarse de su tarea en 2016. Desde entonces hasta llegó a jugar partidos despedida de jugadores históricos en el Monumental y tiene gran relación con la dirigencia.

Lunati se metió en la polémica para defender al exdirectivo y escribió: "Respeta al mejor presidente de nuestra historia RATA humana. Hombre Siniestro. Ya te lo dije, te acordas ? No terminaras bien, porque no Tenes un buena".

Más tarde, cuando Leandro Rey Hilfer le anuló un gol a Sarmiento de Junín por posición adelantada, el exárbitro volvió a twitear: "Ves ? @TovigginoPablo , Vos SOS cómplice de hombres como Rey Hilfer, árbitro principal y de Lamolina, hombre que hace pocos meses, se pasó de bando. Increíble lo que le cobraron en contra a Sarmiento. Nunca visto".

Embed Respeta al mejor presidente de nuestra historia RATA humana. Hombre Siniestro. Ya te lo dije, te acordas ? No terminaras bien, porque no Tenes un buena. pic.twitter.com/QYBvVS7H5j — Pablo Lunati (@PabloLunati22) November 11, 2024

Por su parte, Marcelo Gallardo también se mostró enojado con varias cuestiones respecto del partido y del fútbol argentino. "A mí lo que me preocupa es que en el fútbol argentino, donde todo está sospechado de todos, hay que ser un poco más claros. Hay mucho temor a opinar. Yo digo lo que siento, no estoy diciendo nada que no se vea. Pero bueno… hay mucha hipocresía. Yo quiero ser parte del fútbol argentino. Lo valoro y lo vivo con mucha intensidad. Pero me gustaría tener reglas más claras".