Marcelo Gallardo criticó a la AFA y reveló si River está o no para ser campeón

Marcelo Gallardo no dudó en compartir su preocupación: "A mí lo que me preocupa es que en el fútbol argentino, donde todo está sospechado de todos, hay que ser un poco más claros. Hay mucho temor a opinar. Yo digo lo que siento, no estoy diciendo nada que no se vea. Pero bueno… hay mucha hipocresía. Yo quiero ser parte del fútbol argentino. Lo valoro y lo vivo con mucha intensidad. Pero me gustaría tener reglas más claras".