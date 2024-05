La furia de Caruso Lombardi después que le anularan un gol en Uruguay a su equipo

“ Si nos quieren mandar al descenso diganlo y nos vamos . No se puede jugar así. Si el fútbol ahora es así, no se puede jugar más”, declaró el entrenador con el resultado consumado, que se confirmó como el primer empate en cinco partidos, donde también suma una victoria y tres derrotas.

En su relato, agregó: "Yo voy para adelante como un caballo. Si me quieren voltear, que me volteen. no me interesa. Pero quedate tranquilo que yo voy a tener el respeto necesario, pero no me voy a dejar basurear. Nunca me deje basurear en mi vida, menos ahora”- Actualmente, el elenco que entrena Caruso se encuentra en la penúltima ubicación de la tabla a tan solo una unidad del último equipo.

En el cierre de su descargo ante las cámaras, Lombardi profundizó en el problema que ocasionan en la institución con las decisiones arbitrales: “Cuando gano un partido bien, no hay derecho a que le saquen esta ilusión a Miramar de estar en Primera. Nosotros somos laburantes y eso lo tienen que aprender ellos, que a los laburantes no se los trata de esta manera”

En su relato, apuntó contra el árbitro del VAR: "No puede ser que cada vez que hace un gol Miramar vayan al VAR. Veo una animosidad. No venimos a perder el tiempo, el otro día perdimos, nos vamos, no hay ningún problema, se va, pierde, no hay problema. Pero en el VAR está (Esteban) Ostojich y no es uno que se cayó del catre, es internacional con muchas batallas encimas. Si vos me cobras offside por una punta de pie o una uña, estás buscando el pelo al huevo, es porque querés perjudicar a Miramar, es así de simple".