La furia del Kily González tras el robo que sufrió Unión

Además, sumó con contundencia: “No hay polémica, fue offside. Y creo que hay falta en la jugada previa a Enzo (Roldán) que lo empujan. Se ve que no gusta verlo a Unión ahí arriba. La imagen es clarísima".

"Esto que nos pasó hoy nos va a hacer más fuertes. Ya nos sacaron dos puntos. Digamos lo que digamos, nos quitan la ilusión de pelear el campeonato. A mi no me calla nadie, yo voy a defender a Unión hasta el día que me vaya. Me jode mucho por los jugadores que dejaron todo y por la gente de Unión. Vamos a seguir peleando contra todo y contra todos”, esbozó González tratando de reponerse de lo ocurrido. En más de una oportunidad, el Kily afirmó ser perjudicado por el arbitraje.

Para cerrar, el entrenador dijo: "Yo estoy más fuerte que nunca. Tengo la camiseta de Unión puesta. Hoy todo el mundo vio que fue offside y previo hubo falta. Pero bueno, tenemos que pelear contra todo. Estoy convencido de que hemos cambiado la mentalidad. Unión necesita gente con hambre de gloria".

La crisis económica del club preocupan al Kily

Además de sus enojos constantes con el arbitraje, González se refirió a los problemas extrafutbolísticos que enfrenta el club, particularmente en relación con el mercado de pases. Unión está inhibido debido a una deuda de $300.000 dólares con Gustavo Munúa, lo que ha complicado significativamente la incorporación de nuevos jugadores.

"Los problemas no son futbolísticos. Al estar inhibido es todo más complicado. De los dirigentes no hablo, es una lucha constante. Me cansa, hay que estar a la altura. Ya sé lo que tengo que hacer. Errores cometen todos los equipos, ¿qué les voy a reclamar a mis jugadores? Estoy a muerte y ellos conmigo", sentenció el DT tras la derrota con Racing, subrayando su compromiso con el plantel a pesar de las dificultades.

La derrota de Unión ante Racing no solo dejó al equipo sin los puntos necesarios para escalar en la tabla, sino que también destapó una serie de frustraciones y problemas que van más allá del rendimiento en el campo. La indignación del Kily González con el arbitraje refleja un sentimiento de injusticia que, según él, ha afectado a su equipo en momentos cruciales.