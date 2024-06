La furia de Gustavo López contra sus compañeros de radio: mega escándalo por los Martín Fierro

Durante la emisión de su programa, Gustavo López no ocultó su decepción por haber sido desplazado de la conducción de los Martín Fierro. Además, despotricó contra la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentinas (APTRA), calificando de "bajo nivel" a los nominados. "Me iba a ir después del Martín Fierro a la Copa América. Estoy para irme mañana. No conduzco el Martín Fierro y la terna mía es una pobreza”, expresó visiblemente molesto.

Gustavo López, aunque fue nominado a "Mejor Labor Periodística", se mostró dolido por no haber sido incluido en la categoría de "Labor Conducción Masculina en AM", donde fueron seleccionados Bonelli (Mitre), Brancatelli (AM 750) y Daniel López (Continental). Su descontento lo llevó a quejarse directamente a las autoridades de la radio, criticando las nominaciones colectivas de La Red y expresando su molestia por no ser considerado en otras categorías individuales relacionadas con el "interés general".

Gustavo Lopez 2.jpg Gustavo López

Las reacciones a sus comentarios no se hicieron esperar. Tanto autoridades como compañeros de la emisora manifestaron su malestar ante los "berrinches" de Gustavo López. Su actitud altanera y despectiva hacia los premios y sus colegas cayó muy mal entre quienes comparten el ámbito laboral con él.

Las críticas que viene recibiendo Gustavo López

En tiempos recientes, Gustavo López ha sido tendencia en redes sociales, principalmente por las críticas hacia su labor como comentarista, especialmente en partidos de Independiente. Además, protagonizó un escándalo cuando intentó ingresar a su hijo en una cabina del estadio de Arsenal, maltratando a la jefa de prensa del club con comentarios misóginos.

A pesar de las constantes polémicas que rodean a Gustavo López, su figura sigue siendo prominente en el mundo del periodismo deportivo. Sin embargo, sus recientes declaraciones y comportamientos han generado un clima de tensión y descontento que podría afectar su relación con sus colegas y su reputación en la industria.